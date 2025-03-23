Семибалльный шторм и резкий скачок давления: Землю накрыла магнитная буря 23 марта

23 марта 2025 года Землю накрыла мощнейшая за последние месяцы магнитная буря. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, шторм достигнет семи баллов из девяти максимальных. Чего ждать от этого дня метеозависимым — в материале URA.RU.
Вспышки на солнце 23 марта 2025
В последние дни наблюдается значительное увеличение солнечной активности. Мощные вспышки на Солнце приводят к выбросам корональной массы, которые, достигая Земли, вызывают геомагнитные возмущения.
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, облако плазмы к орбите Земли пришло около 3 часов ночи по московскому времени 23 марта 2025 года. Оно и стало причиной продолжительных геомагнитных возмущений, которые продлятся более 30 часов.
«Пик активности придется на период с 3 до 15 часов по московскому времени, с максимумом около 8 утра. Наиболее вероятным на данный момент считается уровень бури G3 (сильный). Вероятность достижения уровня G4 оценивается примерно в 10%», — говорится в сообщении лаборатории.
Какой силы будет магнитная буря 23 марта
По прогнозам, 23 марта 2025 года ожидается очень высокая вероятность магнитной бури — 95%. Это чрезвычайно высокий показатель. Вероятность спокойной магнитосферы составляет всего 29%, а вероятность геомагнитных возмущений — всего 5%.
Уровень геомагнитной активности большую часть дня будет находиться в районе пяти баллов. Пять баллов — это уже «красный» уровень опасности, свидетельствующий о значительном возмущении магнитного поля Земли. С 6 до 12 часов по московскому времени ожидается усиление бури до семи баллов по девятибалльной шкале, что соответствует уровню G3 — сильная буря.
Прогноз магнитных бурь на март: когда ждать следующих ударов
После 23 марта геомагнитная обстановка не сразу стабилизируется. Ожидается, что 24 и 25 марта Землю также будут сотрясать магнитные бури силой около пяти баллов. 27 и 28 марта прогнозируется новая волна возмущений, также достигающая пяти баллов. Лишь после 29 марта ожидается некоторое затишье. Однако стоит помнить, что прогнозы такого рода носят предварительный характер и могут меняться.
Аномальное атмосферное давление 23 марта
Магнитная буря 23 марта совпадет с резким скачком атмосферного давления. Согласно данным Гидрометцентра России, в Москве 23 марта барометры покажут 763 мм ртутного столба, что на 17–19 единиц выше нормы. В Санкт-Петербурге давление будет немного ниже (755 мм рт. ст.), но также значительно превысит средние значения.
Такие резкие перепады атмосферного давления могут усиливать влияние геомагнитных возмущений на организм человека. Даже здоровые люди могут испытывать слабость, головокружение, сонливость. Особенно тяжело в такие дни приходится людям, страдающим гипертонией и мигренями.
Влияние магнитных бурь на здоровье
Пока прямое влияние магнитных бурь на здоровье человека до сих пор доказано наукой. Существует немало исследований, но результаты часто противоречивы. Тем не менее, многие люди отмечают ухудшение самочувствия в периоды геомагнитной активности.
Обычно они жалуются на:
- Головные боли и мигрени.
- Скачки артериального давления.
- Нарушения сна (бессонница или, наоборот, сонливость).
- Общую слабость, усталость, снижение работоспособности.
- Повышенную раздражительность, тревожность.
- Боли в суставах и мышцах.
- Обострение хронических заболеваний.
Как пережить магнитную бурю
Вот несколько простых советов, которые помогут минимизировать потенциальные риски:
- Следите за прогнозами: Будьте в курсе геомагнитной обстановки, чтобы заранее подготовиться.
- Соблюдайте режим дня: Старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.
- Питайтесь правильно: Избегайте тяжелой, жирной пищи, алкоголя и кофеина. Отдавайте предпочтение легким блюдам, овощам и фруктам.
- Пейте достаточно воды: Обезвоживание может усугубить симптомы.
- Больше отдыхайте: Избегайте переутомления, стрессов.
- Проводите время на свежем воздухе: Прогулки помогают улучшить кровообращение и общее самочувствие (если позволяет погода и нет сильных морозов).
- При необходимости принимайте лекарства: Если у вас есть хронические заболевания, проконсультируйтесь с врачом о приеме поддерживающих препаратов.
- Контролируйте артериальное давление: Особенно важно для гипертоников.
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