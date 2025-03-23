В Раде призвали судить Зеленского после слов Уиткоффа об Украине

Депутат Рады Дубинский: Зеленского нужно судить после слов Уиткоффа об Украине
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Зеленского необходимо судить за политическую изоляцию Украины, заявил депутат Рады Дубинский
Зеленского необходимо судить за политическую изоляцию Украины, заявил депутат Рады Дубинский Фото:
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Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский призвал судить президента Владимира Зеленского за то, что довел страну до дипломатической изоляции. Так он прокомментировал интервью спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа журналисту Такеру Карлсону.

«Теперь, когда США и Россия начинают договариваться напрямую, Зеленский — вне игры. Он сам довел страну до дипломатической изоляции и военного тупика. Зеленского нужно судить», — написал Дубинский в своем telegram-канале. 

Ранее в интервью Карлсону Уиткофф заявил, что Киев согласился на проведение президентских выборов, а также признал отсутствие шансов на вступление в НАТО. Он также заявил об окружении ВСУ в Курской области и рассказал о желании граждан присоединенных к РФ регионов жить в составе России. 

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Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский призвал судить президента Владимира Зеленского за то, что довел страну до дипломатической изоляции. Так он прокомментировал интервью спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа журналисту Такеру Карлсону. «Теперь, когда США и Россия начинают договариваться напрямую, Зеленский — вне игры. Он сам довел страну до дипломатической изоляции и военного тупика. Зеленского нужно судить», — написал Дубинский в своем telegram-канале.  Ранее в интервью Карлсону Уиткофф заявил, что Киев согласился на проведение президентских выборов, а также признал отсутствие шансов на вступление в НАТО. Он также заявил об окружении ВСУ в Курской области и рассказал о желании граждан присоединенных к РФ регионов жить в составе России. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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