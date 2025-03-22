Прокурор Московских приказал выяснить причины разрушения здания в Петухово

Прокурор Курганской области Владислав Московских дал поручение выяснить, почему произошло обрушение части стены в здании соццентра в Петухово. Об этом сообщили представители прокуратуры
«Прокурору Петуховского района поручено проверить все обстоятельства произошедшего. Дать оценку законности действиям (бездействию) уполномоченных органов, ответственных за содержание объекта недвижимости. По результатам принять меры прокурорского реагирования», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Ранее местные жители прислали URA.RU видео обрушения части стены в здании соццентра в Петухово. Там никто не пострадал, поскольку инцидент случился 21 марта в пятницу вечером. О проблеме было известно давно, поскольку крыша промокала, пострадала кирпичная кладка. Затем произошло обрушение.
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