22 марта 2025

Прокурор Московских приказал выяснить причины разрушения здания в Петухово

© Служба новостей «URA.RU»
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Ведомство отреагировало на происшествие
Ведомство отреагировало на происшествие Фото:

Прокурор Курганской области Владислав Московских дал поручение выяснить, почему произошло обрушение части стены в здании соццентра в Петухово. Об этом сообщили представители прокуратуры

«Прокурору Петуховского района поручено проверить все обстоятельства произошедшего. Дать оценку законности действиям (бездействию) уполномоченных органов, ответственных за содержание объекта недвижимости. По результатам принять меры прокурорского реагирования», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Ранее местные жители прислали URA.RU видео обрушения части стены в здании соццентра в Петухово. Там никто не пострадал, поскольку инцидент случился 21 марта в пятницу вечером. О проблеме было известно давно, поскольку крыша промокала, пострадала кирпичная кладка. Затем произошло обрушение.

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Прокурор Курганской области Владислав Московских дал поручение выяснить, почему произошло обрушение части стены в здании соццентра в Петухово. Об этом сообщили представители прокуратуры «Прокурору Петуховского района поручено проверить все обстоятельства произошедшего. Дать оценку законности действиям (бездействию) уполномоченных органов, ответственных за содержание объекта недвижимости. По результатам принять меры прокурорского реагирования», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ранее местные жители прислали URA.RU видео обрушения части стены в здании соццентра в Петухово. Там никто не пострадал, поскольку инцидент случился 21 марта в пятницу вечером. О проблеме было известно давно, поскольку крыша промокала, пострадала кирпичная кладка. Затем произошло обрушение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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