Экономист предрек возврат курса к 100 рублям за доллар

Главный экономист «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин прогнозирует стабилизацию курса рубля на уровне около 100 рублей за доллар в среднем за год, при условии сохранения текущих цен на нефть. Обсуждая возможное снижение рубля до 150 рублей за доллар на фоне усугубления политических отношений между Москвой и Вашингтоном, экономист утверждает, что такой разворот событий маловероятен.
«Нет, такого падения, уверен, все-таки не будет», — заявил он РИА Новости. «Да, рубль начнет опускаться до трехзначной цифры, но средний за год уровень курса вряд ли окажется ниже отметки в 103 — при текущих нефтяных ценах, конечно», — подчеркнул Кузьмин.
В последнее время курс рубля испытывает значительные колебания, что связано как с внешнеполитическими факторами, так и с изменениями на мировом рынке нефти. Экономисты предполагают, что улучшение отношений между Россией и США, а также возможное завершение украинского конфликта, могут способствовать укреплению рубля. Однако, существует вероятность искусственного вмешательства государства для поддержания курса валюты в определенных рамках, что связано с параметрами бюджета на 2025 год.
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