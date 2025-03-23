Инвестор Tesla призвал отстранить Илона Маска от поста гендиректора

Один из крупных инвесторов Tesla в недавнем интервью с Newsweek призвал совет директоров компании отстранить Илона Маска от должности генерального директора. По его мнению, политическая активность Маска, включая его роль в администрации президента Дональда Трампа, негативно сказывается на деловой репутации и финансовых результатах компании.
«Совету директоров Tesla пора отстранить Маска от должности генерального директора», — сообщил в телефонном интервью Newsweek инвестор Tesla Росс Гербер, генеральный директор Gerber Kawasaki Wealth and Investment Managemen. Отвечая на вопрос о необходимости таких мер, он добавил, что совет директоров изначально не должен был разрешать Маску приобретать Twitter, теперь известный как X, без назначения другого лица для управления Tesla.
Илон Маск, являясь самым богатым человеком в мире, также возглавил Департамент эффективности правительства (DOGE) во время второго президентского срока Трампа. Его участие в политике вызвало тревогу среди инвесторов, что отразилось на стоимости акций Tesla, которые упали на 37% в 2025 году.
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