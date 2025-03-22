Жители ХМАО распродают вторичное жилье

В ХМАО с конца 2024 года объем предложения квартир на вторичном рынке вырос на 23%, а приобрести объект можно в среднем за 6 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Яндекс Недвижимость».
«В феврале 2025 года медианная полная стоимость вторичного жилья в ХМАО составила 6 миллионов рублей, это на 1% больше, чем было в декабре 2024 года. При этом количество новых предложений за этот период увеличилось на 23%», — сообщили эксперты.
Рост числа продаваемых объектов затронул как квартиры-студии, так и большие многокомнатные объекты. Так студий за три месяца стало продаваться на 10% больше, однокомнатных квартир — на 20%, а «двушек» и трехкомнатных квартир — на 25% больше.
По стоимости в Югре самую дешевая квартира в среднем стоит 4,2 миллиона — это студии. 5 миллионов рублей придется отдать в округе за однокомнатную квартиру, 6,5 миллиона — за «двушку» и 7,8 миллиона рублей за трехкомнатную квартиру. При этом цены за последние три месяца выросли незначительно — до 2%. Исключением стали двухкомнатные квартиры — их стоимость за последние три месяца подскочила на 11%.
В 12 городах Югры с 1 апреля можно будет воспользоваться покупкой в торичного жилья по семейной ипотеке. В список вошли: Белоярский, Советский, Мегион, Урай, Лянтор, Югорск, Лангепас, Радужный, Нягань, Когалым, Покачи и Пыть-Ях.
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