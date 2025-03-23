В Москве задержали убийцу члена сокольнической ОПГ, которого не могли найти 17 лет

Задержан убийца бандита из «Сокольнической» ОПГ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
СК раскрыл убийство, произошедшее в 2008 году
СК раскрыл убийство, произошедшее в 2008 году Фото:

В Москве после 17 лет поисков был задержан убийца члена сокольнической организованной преступной группы (ОПГ) Андрея Королева. По имеющимся данным, им оказался Юрий Каширин, известный в криминальном мире как Самовар.

В сентябре 2008 года было обнаружено тело Андрея Королева, активного участника криминального сообщества, который контролировал коммерческую деятельность и торговые точки в районе Сокольники. Его тело нашли в автомобиле «ВАЗ-2108» на улице Стромынка.

«Спустя 17 лет удалось установить, что Самовар — это 52-летний Юрий Каширин. Его задержали рано утром в четверг в его квартире на 1-й Останкинской улице», — сообщает SHOT. Он сознался, что 17 лет назад он пригласил Королева в свой гараж и застрелил его из помпового ружья. После этого Каширин перевез тело в машине и оставил на парковке на улице Стромынка. Оружие, использованное для убийства, он сбросил в реку Яузу.

В отношении Юрия Каширина возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве. Ранее он был осужден за хулиганство и нанесение тяжкого вреда здоровью.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве после 17 лет поисков был задержан убийца члена сокольнической организованной преступной группы (ОПГ) Андрея Королева. По имеющимся данным, им оказался Юрий Каширин, известный в криминальном мире как Самовар. В сентябре 2008 года было обнаружено тело Андрея Королева, активного участника криминального сообщества, который контролировал коммерческую деятельность и торговые точки в районе Сокольники. Его тело нашли в автомобиле «ВАЗ-2108» на улице Стромынка. «Спустя 17 лет удалось установить, что Самовар — это 52-летний Юрий Каширин. Его задержали рано утром в четверг в его квартире на 1-й Останкинской улице», — сообщает SHOT. Он сознался, что 17 лет назад он пригласил Королева в свой гараж и застрелил его из помпового ружья. После этого Каширин перевез тело в машине и оставил на парковке на улице Стромынка. Оружие, использованное для убийства, он сбросил в реку Яузу. В отношении Юрия Каширина возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве. Ранее он был осужден за хулиганство и нанесение тяжкого вреда здоровью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...