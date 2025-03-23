В Москве задержали убийцу члена сокольнической ОПГ, которого не могли найти 17 лет

В Москве после 17 лет поисков был задержан убийца члена сокольнической организованной преступной группы (ОПГ) Андрея Королева. По имеющимся данным, им оказался Юрий Каширин, известный в криминальном мире как Самовар.
В сентябре 2008 года было обнаружено тело Андрея Королева, активного участника криминального сообщества, который контролировал коммерческую деятельность и торговые точки в районе Сокольники. Его тело нашли в автомобиле «ВАЗ-2108» на улице Стромынка.
«Спустя 17 лет удалось установить, что Самовар — это 52-летний Юрий Каширин. Его задержали рано утром в четверг в его квартире на 1-й Останкинской улице», — сообщает SHOT. Он сознался, что 17 лет назад он пригласил Королева в свой гараж и застрелил его из помпового ружья. После этого Каширин перевез тело в машине и оставил на парковке на улице Стромынка. Оружие, использованное для убийства, он сбросил в реку Яузу.
В отношении Юрия Каширина возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве. Ранее он был осужден за хулиганство и нанесение тяжкого вреда здоровью.
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