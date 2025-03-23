Главного соперника Эрдогана арестовали

Мэра Стамбула, в поддержку которого вышел миллион протестантов, арестовали
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Мэр Стамбула обвинен по двум статьям
Мэр Стамбула обвинен по двум статьям Фото:

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу был арестован по результатам двух независимых расследований, проведенных Главной прокуратурой города. Имамоглу, который взят под стражу еще 19 марта, обвиняется в коррупции и связях с террористическими организациями.

«Имамоглу был задержан 19 марта 2025 года по обвинению в „коррупции“ и „терроризме“, а затем передан дежурному судье с ходатайством прокурора о его аресте. Судья оценил доказательства в обоих расследованиях и принял решение об аресте Имамоглу», — сообщает Haber.

Тем временем в Турции не стихают акции протеста на фоне задержания оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Полиция пытается сдержать натиск митингующих, распыляя перцовый газ и используя водометы, рассказывает об обстановке в стране газета Cumhuriyet.

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Мэр Стамбула Экрем Имамоглу был арестован по результатам двух независимых расследований, проведенных Главной прокуратурой города. Имамоглу, который взят под стражу еще 19 марта, обвиняется в коррупции и связях с террористическими организациями. «Имамоглу был задержан 19 марта 2025 года по обвинению в „коррупции“ и „терроризме“, а затем передан дежурному судье с ходатайством прокурора о его аресте. Судья оценил доказательства в обоих расследованиях и принял решение об аресте Имамоглу», — сообщает Haber. Тем временем в Турции не стихают акции протеста на фоне задержания оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Полиция пытается сдержать натиск митингующих, распыляя перцовый газ и используя водометы, рассказывает об обстановке в стране газета Cumhuriyet.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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