Главного соперника Эрдогана арестовали

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу был арестован по результатам двух независимых расследований, проведенных Главной прокуратурой города. Имамоглу, который взят под стражу еще 19 марта, обвиняется в коррупции и связях с террористическими организациями.
«Имамоглу был задержан 19 марта 2025 года по обвинению в „коррупции“ и „терроризме“, а затем передан дежурному судье с ходатайством прокурора о его аресте. Судья оценил доказательства в обоих расследованиях и принял решение об аресте Имамоглу», — сообщает Haber.
Тем временем в Турции не стихают акции протеста на фоне задержания оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Полиция пытается сдержать натиск митингующих, распыляя перцовый газ и используя водометы, рассказывает об обстановке в стране газета Cumhuriyet.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.