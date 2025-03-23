Трамп оценил общение с Путиным

Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Путиным
новость из сюжетаПереговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Президент США Дональд Трамп заявил, что его общение с российским лидером Владимиром Путиным является рациональным. Он отметил свои хорошие отношения с главой РФ.
«Мы провели несколько очень рациональных дискуссий, и я просто хочу, чтобы люди перестали гибнуть. У меня хорошие отношения с президентом Путиным и, собственно, хорошие отношения с президентом [Украины Владимиром] Зеленским», — заявил Трамп в интервью Outkick.
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