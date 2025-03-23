Трамп оценил общение с Путиным

Трамп назвал общение с Путиным рациональным
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Путиным
Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Путиным Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что его общение с российским лидером Владимиром Путиным является рациональным. Он отметил свои хорошие отношения с главой РФ. 

«Мы провели несколько очень рациональных дискуссий, и я просто хочу, чтобы люди перестали гибнуть. У меня хорошие отношения с президентом Путиным и, собственно, хорошие отношения с президентом [Украины Владимиром] Зеленским», — заявил Трамп в интервью Outkick.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп заявил, что его общение с российским лидером Владимиром Путиным является рациональным. Он отметил свои хорошие отношения с главой РФ.  «Мы провели несколько очень рациональных дискуссий, и я просто хочу, чтобы люди перестали гибнуть. У меня хорошие отношения с президентом Путиным и, собственно, хорошие отношения с президентом [Украины Владимиром] Зеленским», — заявил Трамп в интервью Outkick.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...