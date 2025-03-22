22 марта 2025

В шадринских реках замедлился рост уровня воды

© Служба новостей «URA.RU»
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В реке Исеть на несколько сантиметров увеличился уровень воды
В реке Исеть на несколько сантиметров увеличился уровень воды Фото:

Уровень воды в реке Исеть в Шадринске вырос за сутки на 5 сантиметров, а в речке Канаш он не изменился. Об этом сообщили в мэрии.

«На 23 марта уровень воды в Исети составляет 120 сантиметров — за сутки плюс 5 сантиметров. В реке Канаш уровень воды не изменился и составляет 80 сантиметров. Сброс воды с Волковского водохранилища — 60 кубометров в секунду», — сообщается в telegram-канале «Шадринск. Официально».

По данным администрации Шадринска, прогнозируемый уровень воды этой весной в реке Исеть — 140 сантиметров, максимально возможный — 209. При этом, неблагоприятным показателем считается 340, опасным явлением — 375.

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Уровень воды в реке Исеть в Шадринске вырос за сутки на 5 сантиметров, а в речке Канаш он не изменился. Об этом сообщили в мэрии. «На 23 марта уровень воды в Исети составляет 120 сантиметров — за сутки плюс 5 сантиметров. В реке Канаш уровень воды не изменился и составляет 80 сантиметров. Сброс воды с Волковского водохранилища — 60 кубометров в секунду», — сообщается в telegram-канале «Шадринск. Официально». По данным администрации Шадринска, прогнозируемый уровень воды этой весной в реке Исеть — 140 сантиметров, максимально возможный — 209. При этом, неблагоприятным показателем считается 340, опасным явлением — 375.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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