Bloomberg узнал точные сроки начала перемирия на Украине

Трамп намерен заключить соглашение о перемирии к 20 апреля
новость из сюжетаПереговоры России, США и Украины по остановке конфликта
США намерены достигнуть соглашения о перемирии на Украине к 20 апреля. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Однако команда президента США Дональда Трампа признает, что сроки могут измениться.
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