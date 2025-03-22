Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) уехала во французские Альпы, где выбрала отель прямо в горах курорта Мерибель. Артистку восхищает вид из окон и подсветка туалетной бумаги.
«Первая спальня очень красивая. Самое красивое здесь, конечно же, вид на горы.... Приходите все в гости обязательно. Ну что это за красота? Это ж надо так вот поселиться было красиво. Еще комнатка такая красивая. Тут уже немножечко вещи мои лежат. И тоже, смотрите, какой вид — невероятно. Естественно, важные комнаты тоже имеются», — говорит Кока на видео в telegram-канале.
Кроме вида, Высокову поразила подсветка туалетной бумаги и наличие детской комнаты с маленькими халатами и тапочками. Она уже успела распаковать некоторые свои вещи. С ней живут ее подруги.
Звезда уехала в горы для того, чтобы покататься на сноуборде и отдохнуть от работы. Там она планирует пробыть несколько дней. Не забыла Клава Кока и о своих родителях, которых отправила на другой курорт — Красную Поляну (Сочи).
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