22 марта 2025

«Какой вид — невероятно»: Клава Кока похвасталась домом в Альпах. Видео

Клава Кока поселилась в горах Франции
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клава Кока уехала во Францию, чтобы покататься на сноуборде
Клава Кока уехала во Францию, чтобы покататься на сноуборде Фото:

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) уехала во французские Альпы, где выбрала отель прямо в горах курорта Мерибель. Артистку восхищает вид из окон и подсветка туалетной бумаги.

«Первая спальня очень красивая. Самое красивое здесь, конечно же, вид на горы.... Приходите все в гости обязательно. Ну что это за красота? Это ж надо так вот поселиться было красиво. Еще комнатка такая красивая. Тут уже немножечко вещи мои лежат. И тоже, смотрите, какой вид — невероятно. Естественно, важные комнаты тоже имеются», — говорит Кока на видео в telegram-канале.

Кроме вида, Высокову поразила подсветка туалетной бумаги и наличие детской комнаты с маленькими халатами и тапочками. Она уже успела распаковать некоторые свои вещи. С ней живут ее подруги.

Звезда уехала в горы для того, чтобы покататься на сноуборде и отдохнуть от работы. Там она планирует пробыть несколько дней. Не забыла Клава Кока и о своих родителях, которых отправила на другой курорт — Красную Поляну (Сочи).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) уехала во французские Альпы, где выбрала отель прямо в горах курорта Мерибель. Артистку восхищает вид из окон и подсветка туалетной бумаги. «Первая спальня очень красивая. Самое красивое здесь, конечно же, вид на горы.... Приходите все в гости обязательно. Ну что это за красота? Это ж надо так вот поселиться было красиво. Еще комнатка такая красивая. Тут уже немножечко вещи мои лежат. И тоже, смотрите, какой вид — невероятно. Естественно, важные комнаты тоже имеются», — говорит Кока на видео в telegram-канале. Кроме вида, Высокову поразила подсветка туалетной бумаги и наличие детской комнаты с маленькими халатами и тапочками. Она уже успела распаковать некоторые свои вещи. С ней живут ее подруги. Звезда уехала в горы для того, чтобы покататься на сноуборде и отдохнуть от работы. Там она планирует пробыть несколько дней. Не забыла Клава Кока и о своих родителях, которых отправила на другой курорт — Красную Поляну (Сочи).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...