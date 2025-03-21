Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) уехала кататься на сноуборде в горы, чтобы отвлечься от работы. Судя по кадрам, артистка находится на горнолыжном курорте Мерибель во французских Альпах.
«Продлила подписку на зиму. Пару дней перезагрузки в горах уже как традиция в начале года. И мой единственный шанс сбежать от бесконечных созвонов с командой… на склоне они меня точно не достанут», — написала Кока в своем telegram-канале.
Также Высокова написала, что виды со склонов гор ее вдохновляют. Кроме того, это путешествие позволило ей встретиться с друзьями, с которыми не сходились графики занятости.
Своих родителей Клава Кока отправила на другой курорт — Красную Поляну (Сочи). По словам звезды, она им подарила путевку в романтическое путешествие из-за дня рождения мамы.
Ранее певица намекала на отпуск рассуждениями в VIP-зале аэропорта. В ходе обращения к аудитории Кока раскритиковала тех, кто неуважительно относится к работникам общепита. Она заметила, что чаще всего грубы с персоналом ресторанов мужчины за 40, выглядящие успешными бизнесмены или те, кто носит пиджаки.
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