21 марта 2025

Клава Кока сбежала от работы во французские Альпы. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клава Кока пошутила, что поездка в Альпы спасает от созвонов с командой
Клава Кока пошутила, что поездка в Альпы спасает от созвонов с командой Фото:

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) уехала кататься на сноуборде в горы, чтобы отвлечься от работы. Судя по кадрам, артистка находится на горнолыжном курорте Мерибель во французских Альпах.

«Продлила подписку на зиму. Пару дней перезагрузки в горах уже как традиция в начале года. И мой единственный шанс сбежать от бесконечных созвонов с командой… на склоне они меня точно не достанут», — написала Кока в своем telegram-канале.

Также Высокова написала, что виды со склонов гор ее вдохновляют. Кроме того, это путешествие позволило ей встретиться с друзьями, с которыми не сходились графики занятости.

Своих родителей Клава Кока отправила на другой курорт — Красную Поляну (Сочи). По словам звезды, она им подарила путевку в романтическое путешествие из-за дня рождения мамы.

Ранее певица намекала на отпуск рассуждениями в VIP-зале аэропорта. В ходе обращения к аудитории Кока раскритиковала тех, кто неуважительно относится к работникам общепита. Она заметила, что чаще всего грубы с персоналом ресторанов мужчины за 40, выглядящие успешными бизнесмены или те, кто носит пиджаки.

Клава Кока отдыхает в Альпах
Клава Кока отдыхает в Альпах
Фото:

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Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) уехала кататься на сноуборде в горы, чтобы отвлечься от работы. Судя по кадрам, артистка находится на горнолыжном курорте Мерибель во французских Альпах. «Продлила подписку на зиму. Пару дней перезагрузки в горах уже как традиция в начале года. И мой единственный шанс сбежать от бесконечных созвонов с командой… на склоне они меня точно не достанут», — написала Кока в своем telegram-канале. Также Высокова написала, что виды со склонов гор ее вдохновляют. Кроме того, это путешествие позволило ей встретиться с друзьями, с которыми не сходились графики занятости. Своих родителей Клава Кока отправила на другой курорт — Красную Поляну (Сочи). По словам звезды, она им подарила путевку в романтическое путешествие из-за дня рождения мамы. Ранее певица намекала на отпуск рассуждениями в VIP-зале аэропорта. В ходе обращения к аудитории Кока раскритиковала тех, кто неуважительно относится к работникам общепита. Она заметила, что чаще всего грубы с персоналом ресторанов мужчины за 40, выглядящие успешными бизнесмены или те, кто носит пиджаки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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