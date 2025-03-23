Юшков: Россия может согласиться продавать энергию Запорожской АЭС вместе с США

Россия рассматривает возможность сотрудничества с США по Запорожской АЭС. Одним из вариантов может стать создание совместного предприятия для продажи электроэнергии. Об этом сообщает эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Отказываться от сотрудничества с американцами по Запорожской АЭС России тоже не выгодно. <...> Речь может идти не о том, чтобы американские структуры владели станцией, а о том, чтобы создать совместное предприятие для продажи электроэнергии украинским потребителям», — пишет Юшков в колонке ТАСС.
Для РФ было бы целесообразно запустить в работу несколько атомных энергетических реакторов. Такой шаг обеспечил бы электроэнергией жителей новых территорий, а также способствовал бы формированию энергетических резервов для всего южного региона страны, в том числе для Крыма. Однако существуют препятствия для сотрудничества со Штатами: США могут потребовать передать станцию в собственность американским структурам, а техническое состояние энергоблоков требует масштабных инвестиций в ремонт.
Ранее США заинтересовались украинской энергетикой, в частности атомными электростанциями, такими как Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская. Однако самой крупной и стратегически важной остается Запорожская АЭС, которая с 2022 года находится под контролем России и управляется «Росатомом». Украина, не контролируя ЗАЭС, предлагает США забрать её себе, чтобы осложнить отношения между Москвой и Вашингтоном.
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