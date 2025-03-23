Развозил хлеб, предупредил об опасности и попал под атаку дрона: кто такой чиновник Волобуев

ВСУ нанесли удар по автомобилю главы Беловского района Николая Волобуева в момент, когда тот доставлял хлеб местным жителям. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Волобуев родился и прожил всю жизнь в Беловском районе, работал учителем и директором интерната для умственно отсталых детей. Став главой региона, был уже дважды переизбран местными жителями. Волобуев часто предупреждает местных об опасностях, связанных с атаками ВСУ на район, и постоянно помогает им, в том числе — развозя хлеб по домам. О биографии Волобуева и о том, как он попал под удар ВСУ — в материале URA.RU.
Последнее предупреждение перед атакой ВСУ
Волобуев опубликовал пост, в котором попросил жителей воздержаться от поездок по автодороге от села Мокрушино до границы с Белгородской областью. Он подчеркнул, что на данном участке есть риск атаки украинских FPV-дронов.
"Уважаемые жители Беловского района! Предупреждаю Вас об опасности проезда на транспорте по автомобильной дороге от села Мокрушино до границы с Белгородской областью. Данная дорога находится под обстрелами FPV-дронов", — написал глава района в своем telegram-канале.
Помощь мирным жителям и попадание под удар ВСУ
Волобуев регулярно навещает жителей Беловского района и помогает им. В частности, развозит хлеб людям, отказавшимся от эвакуации несмотря на опасность атак ВСУ. В один из таких развозов глава района попал под удар дрона ВСУ.
Автомобиль Волобуева оказался серьезно поврежден, сам чиновник был доставлен в центральную районную больницу с контузией. В настоящее время его жизни ничего не угрожает. Хинштейн связался с ним сразу после инцидента и потребовал пройти полное медицинское обследование. Волобуев отказался от транспортировки в Курскую областную больницу и планирует уже завтра выйти на работу.
"Это наглядный пример настоящего служения людям — не оставить их в трудной ситуации один на один, а продолжать быть рядом! <...> Искренне желаю скорейшего выздоровления и сил!" — написал Хинштейн в своем telegram-канале.
Биография
Волобуев родился 27 октября 1965 года в селе Щеголек Беловского района Курской области. Получил высшее образование в Курском государственном педагогическом институте. Сначала работал учителем математики, затем — истории. На время прерывал преподавательскую деятельность, заняв пост председателя исполкома Щеголянского сельсовета. Впоследствии стал его главой и был им в течение 15 лет. После этого Волобуев был назначен директором «Беловского детского дома-интерната для умственно отсталых детей».
В 2014 году его избрали главой Беловского района Курской области. Через пять лет он был переизбран на второй срок, а затем и на третий. На этом посту Волобуев руководит деятельностью администрации района и структурных подразделений по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции администрации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.