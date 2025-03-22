Паблик «Кунгурский район» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал уникальное видео, на котором запечатлена рысь. Кадры, скорее всего, были сделаны с помощью фотоловушки. На записи видно, как грациозное животное спокойно проходит перед камерой, демонстрируя свою естественную красоту и мощь.
«Рысь в Кунгурских лесах», — говорится в сообщении. Пользователи соцсетей пишут, что тоже встречали следы дикой кошки на выпавшем снегу.
Рысь — редкий и осторожный хищник, встречи с которым в дикой природе случаются нечасто. Видео вызвало живой интерес у подписчиков паблика, многие из которых отметили, как важно сохранять природу и ее обитателей.
Во многих регионах России не разрешена охота на рысь, а в Ульяновской области она занесена в Красную книгу. По данным регионального Минприроды, в Пермском крае добыча рыси ведется с 15 октября по 28 февраля. Согласно динамике численности охотресурсов, в 2023 году на территории региона обитало 1715 рысей.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском районе камера видеонаблюдения зафиксировала рысь, гуляющую по двору. А житель Березников заметил рысь в центре города. По словам очевидца, хищник прогуливался по улице Ломоносова.
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