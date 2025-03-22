22 марта 2025

Рысь попала в объектив фотоловушки в Кунгурском округе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Рысь пугливое животное и предпочитает жить подальше от человека (архивное фото)
Рысь пугливое животное и предпочитает жить подальше от человека (архивное фото) Фото:

Паблик «Кунгурский район» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал уникальное видео, на котором запечатлена рысь. Кадры, скорее всего, были сделаны с помощью фотоловушки. На записи видно, как грациозное животное спокойно проходит перед камерой, демонстрируя свою естественную красоту и мощь.

«Рысь в Кунгурских лесах», — говорится в сообщении. Пользователи соцсетей пишут, что тоже встречали следы дикой кошки на выпавшем снегу. 

Рысь — редкий и осторожный хищник, встречи с которым в дикой природе случаются нечасто. Видео вызвало живой интерес у подписчиков паблика, многие из которых отметили, как важно сохранять природу и ее обитателей.

Во многих регионах России не разрешена охота на рысь, а в Ульяновской области она занесена в Красную книгу. По данным регионального Минприроды, в Пермском крае добыча рыси ведется с 15 октября по 28 февраля. Согласно динамике численности охотресурсов, в 2023 году на территории региона обитало 1715 рысей. 

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском районе камера видеонаблюдения зафиксировала рысь, гуляющую по двору. А житель Березников заметил рысь в центре города. По словам очевидца, хищник прогуливался по улице Ломоносова.

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Паблик «Кунгурский район» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал уникальное видео, на котором запечатлена рысь. Кадры, скорее всего, были сделаны с помощью фотоловушки. На записи видно, как грациозное животное спокойно проходит перед камерой, демонстрируя свою естественную красоту и мощь. «Рысь в Кунгурских лесах», — говорится в сообщении. Пользователи соцсетей пишут, что тоже встречали следы дикой кошки на выпавшем снегу.  Рысь — редкий и осторожный хищник, встречи с которым в дикой природе случаются нечасто. Видео вызвало живой интерес у подписчиков паблика, многие из которых отметили, как важно сохранять природу и ее обитателей. Во многих регионах России не разрешена охота на рысь, а в Ульяновской области она занесена в Красную книгу. По данным регионального Минприроды, в Пермском крае добыча рыси ведется с 15 октября по 28 февраля. Согласно динамике численности охотресурсов, в 2023 году на территории региона обитало 1715 рысей.  Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском районе камера видеонаблюдения зафиксировала рысь, гуляющую по двору. А житель Березников заметил рысь в центре города. По словам очевидца, хищник прогуливался по улице Ломоносова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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