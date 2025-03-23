Арестованный мэр Стамбула отстранен от обязанностей

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Мэр Стамбула Имамоглу временно отстранен от исполнения своих обязанностей
Мэр Стамбула Имамоглу временно отстранен от исполнения своих обязанностей Фото:

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, арестованный по обвинению в коррупции, временно отстранен от исполнения своих обязанностей. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Турции.

«Экрем Имамоглу, мэр Стамбульского столичного муниципалитета <...> был отстранен от должности Министерством внутренних дел в качестве временной меры», — говорится в заявлении МВД в соцсети Х. Решение принято на основании статьи 127 Конституции Турции и пункта 47 Закона о муниципалитетах №5393.

Экрем Имамоглу, задержанный 19 марта, призвал своих сторонников собираться на улицах города. Об этом он сообщил через социальные сети. Имамоглу известен своими победами на выборах в качестве градоначальника, вопреки противодействию со стороны правительства. Также он выразил критику в адрес одного из ключевых проектов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, касающегося строительства канала, который соединит Черное и Мраморное моря. Имамоглу неоднократно подвергался арестам, каждый из которых вызывал волну массовых протестов среди его сторонников.

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Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, арестованный по обвинению в коррупции, временно отстранен от исполнения своих обязанностей. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Турции. «Экрем Имамоглу, мэр Стамбульского столичного муниципалитета <...> был отстранен от должности Министерством внутренних дел в качестве временной меры», — говорится в заявлении МВД в соцсети Х. Решение принято на основании статьи 127 Конституции Турции и пункта 47 Закона о муниципалитетах №5393. Экрем Имамоглу, задержанный 19 марта, призвал своих сторонников собираться на улицах города. Об этом он сообщил через социальные сети. Имамоглу известен своими победами на выборах в качестве градоначальника, вопреки противодействию со стороны правительства. Также он выразил критику в адрес одного из ключевых проектов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, касающегося строительства канала, который соединит Черное и Мраморное моря. Имамоглу неоднократно подвергался арестам, каждый из которых вызывал волну массовых протестов среди его сторонников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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