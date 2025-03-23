Украинцам на фоне дорожающих продуктов запретили собирать грибы

Для украинцев ввели штрафы за самовольный сбор грибов, ягод, орехов и камыша
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Жителям Кривого Рога запретили собирать грибы на фоне роста цен в магазинах
Жителям Кривого Рога запретили собирать грибы на фоне роста цен в магазинах Фото:

На Украине начали действовать штрафы за несанкционированный сбор грибов, ягод, орехов и камыша в лесах. Нарушителям грозит наказание в размере от 425 до 850 гривен (примерно 20 долларов), согласно поправкам в законодательство, принятым Верховной Радой еще в прошлом году.

«В последнее время ходят мысли через соцсети, что на Карачунах грибы можно собирать. Низя! О ситуации сообщила Госпродпотребслужба. Любые грибы на территории Криворожского района собирать запрещено», — возмущается один из жителей Украины, его слова передает МК. С началом грибного сезона многие украинцы отправились в леса в поисках бесплатных продуктов на фоне роста цен в магазинах. 

Однако власти призывают закупать товары официально и ужесточают контроль. Например, в Криворожском районе запрещен сбор любых грибов из-за их возможной токсичности. Также запрещено пасти скот на лесных полянах. По данным украинских СМИ, за самовольный сбор грибов, ягод, орехов и камыша придется заплатить от 425 до 850 гривен (около 20 долларов).

Жители выражают недовольство в соцсетях, ссылаясь на дороговизну продуктов и ограниченные возможности. Некоторые делятся опытом приготовления грибных блюд дома, несмотря на запреты.

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На Украине начали действовать штрафы за несанкционированный сбор грибов, ягод, орехов и камыша в лесах. Нарушителям грозит наказание в размере от 425 до 850 гривен (примерно 20 долларов), согласно поправкам в законодательство, принятым Верховной Радой еще в прошлом году. «В последнее время ходят мысли через соцсети, что на Карачунах грибы можно собирать. Низя! О ситуации сообщила Госпродпотребслужба. Любые грибы на территории Криворожского района собирать запрещено», — возмущается один из жителей Украины, его слова передает МК. С началом грибного сезона многие украинцы отправились в леса в поисках бесплатных продуктов на фоне роста цен в магазинах.  Однако власти призывают закупать товары официально и ужесточают контроль. Например, в Криворожском районе запрещен сбор любых грибов из-за их возможной токсичности. Также запрещено пасти скот на лесных полянах. По данным украинских СМИ, за самовольный сбор грибов, ягод, орехов и камыша придется заплатить от 425 до 850 гривен (около 20 долларов). Жители выражают недовольство в соцсетях, ссылаясь на дороговизну продуктов и ограниченные возможности. Некоторые делятся опытом приготовления грибных блюд дома, несмотря на запреты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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