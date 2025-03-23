Украинцам на фоне дорожающих продуктов запретили собирать грибы

На Украине начали действовать штрафы за несанкционированный сбор грибов, ягод, орехов и камыша в лесах. Нарушителям грозит наказание в размере от 425 до 850 гривен (примерно 20 долларов), согласно поправкам в законодательство, принятым Верховной Радой еще в прошлом году.
«В последнее время ходят мысли через соцсети, что на Карачунах грибы можно собирать. Низя! О ситуации сообщила Госпродпотребслужба. Любые грибы на территории Криворожского района собирать запрещено», — возмущается один из жителей Украины, его слова передает МК. С началом грибного сезона многие украинцы отправились в леса в поисках бесплатных продуктов на фоне роста цен в магазинах.
Однако власти призывают закупать товары официально и ужесточают контроль. Например, в Криворожском районе запрещен сбор любых грибов из-за их возможной токсичности. Также запрещено пасти скот на лесных полянах. По данным украинских СМИ, за самовольный сбор грибов, ягод, орехов и камыша придется заплатить от 425 до 850 гривен (около 20 долларов).
Жители выражают недовольство в соцсетях, ссылаясь на дороговизну продуктов и ограниченные возможности. Некоторые делятся опытом приготовления грибных блюд дома, несмотря на запреты.
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