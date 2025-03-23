Уолтц рассказал о главных темах переговоров России и США

Уолтц: РФ И США обсудят прекращение боевых действий в Черном море
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уолтц заявил, что РФ и США на переговорах по Украине обсудят верификацию прекращения огня
Уолтц заявил, что РФ и США на переговорах по Украине обсудят верификацию прекращения огня Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

США и Россия проведут переговоры в Саудовской Аравии, чтобы обсудить прекращение боевых действий в акватории Черного моря и возобновление торговых перевозок зерна и топлива. Также будут затронуты темы  верификации прекращения огня, миротворцев и принадлежности территорий. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Теперь мы будем обсуждать прекращение огня в Черном море, чтобы обе стороны могли перевозить по нему топливо и зерно», — отметил Уолтц в интервью телеканалу CBS News. Он также добавил, что в рамках консультаций стороны рассмотрят вопросы верификации прекращения огня, возможного участия миротворцев и принадлежности спорных территорий.

В столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, 24 марта состоятся уже третьи в текущем году переговоры между делегациями Соединенных Штатов и Российской Федерации. Ожидается, что на предстоящей встрече стороны сосредоточатся на обсуждении условий для полного прекращения боевых действий на территории Украины и обеспечения безопасности мореплавания в акватории Черного моря.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова указала, что в этот раз в переговорах не будут участвовать члены внешнеполитического ведомства. Российская сторона будет представлена председателем комитета Совета Федерации по международным делам Георгием Карасиным и советником директора Федеральной службы безопасности Сергеем Беседой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США и Россия проведут переговоры в Саудовской Аравии, чтобы обсудить прекращение боевых действий в акватории Черного моря и возобновление торговых перевозок зерна и топлива. Также будут затронуты темы  верификации прекращения огня, миротворцев и принадлежности территорий. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц. «Теперь мы будем обсуждать прекращение огня в Черном море, чтобы обе стороны могли перевозить по нему топливо и зерно», — отметил Уолтц в интервью телеканалу CBS News. Он также добавил, что в рамках консультаций стороны рассмотрят вопросы верификации прекращения огня, возможного участия миротворцев и принадлежности спорных территорий. В столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, 24 марта состоятся уже третьи в текущем году переговоры между делегациями Соединенных Штатов и Российской Федерации. Ожидается, что на предстоящей встрече стороны сосредоточатся на обсуждении условий для полного прекращения боевых действий на территории Украины и обеспечения безопасности мореплавания в акватории Черного моря. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова указала, что в этот раз в переговорах не будут участвовать члены внешнеполитического ведомства. Российская сторона будет представлена председателем комитета Совета Федерации по международным делам Георгием Карасиным и советником директора Федеральной службы безопасности Сергеем Беседой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...