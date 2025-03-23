Уолтц рассказал о главных темах переговоров России и США

США и Россия проведут переговоры в Саудовской Аравии, чтобы обсудить прекращение боевых действий в акватории Черного моря и возобновление торговых перевозок зерна и топлива. Также будут затронуты темы верификации прекращения огня, миротворцев и принадлежности территорий. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.
«Теперь мы будем обсуждать прекращение огня в Черном море, чтобы обе стороны могли перевозить по нему топливо и зерно», — отметил Уолтц в интервью телеканалу CBS News. Он также добавил, что в рамках консультаций стороны рассмотрят вопросы верификации прекращения огня, возможного участия миротворцев и принадлежности спорных территорий.
В столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, 24 марта состоятся уже третьи в текущем году переговоры между делегациями Соединенных Штатов и Российской Федерации. Ожидается, что на предстоящей встрече стороны сосредоточатся на обсуждении условий для полного прекращения боевых действий на территории Украины и обеспечения безопасности мореплавания в акватории Черного моря.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова указала, что в этот раз в переговорах не будут участвовать члены внешнеполитического ведомства. Российская сторона будет представлена председателем комитета Совета Федерации по международным делам Георгием Карасиным и советником директора Федеральной службы безопасности Сергеем Беседой.
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