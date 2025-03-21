Что известно о переговорах в Эр-Рияде, на которые отказался ехать МИД РФ

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 24 марта пройдут третьи уже в этом году переговоры между представителями США и РФ. В этот раз они планируют обсудить условия полного прекращения огня на Украине и установления безопасности судоходства в акватории Черного моря.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что представителей внешнеполитического ведомства на встрече не будет. Что известно о переговорах России и США в Эр-Рияде — в материале URA.RU.
Кто поедет от России
На предстоящих переговорах российскую делегацию возглавят сенатор Георгий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергей Беседа. Об этом сообщил Юрий Ушаков. URA.RU уже рассказывало, что известно о представителях РФ на переговорах в отдельном материале. При этом Захарова заявила, что представителей МИД РФ на встрече не будет.
Будет ли украинская делегация на переговорах
Спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил, что в Эр-рияде пройдут «непрямые переговоры» между Россией и Украиной для выяснения условий прекращения огня. Он пояснил, что стороны будут размещены в разных комнатах, и процесс будет напоминать челночную дипломатию. Келлог отметил, что цель — достичь полного перемирия как первого шага к завершению конфликта.
При этом ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что киевская делегация не планирует принимать участие в переговорах России и США. Он отметил, что встреча будет двусторонней.
Что будут обсуждать
Ожидается, что главной темой переговоров станет украинский конфликт. Также делегации двух стран планируют обсудить вопросы, связанные с черноморской инициативой. По словам спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, Штаты хотят договориться с Россией о торговле в Черном море. Он также отметил, что в ходе переговоров также будут обсуждаться «различные условия на поле боя» и вопросы поставок электричества на Украину с Запорожской АЭС.
В Кремле ранее сообщили, что одна из тем переговоров — возможное возобновление зерновой сделки, которая действовала год с участием ООН и Турции. Россия вышла из сделки в 2023 году, заявив, что условия по ослаблению ограничений для поставок российской продукции не были выполнены.
Первые переговоры
Первые переговоры между российскими и американскими представителями прошли 18 февраля также в Эр-Рияде. Тогда российскую делегацию возглавили министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а США представляли советник по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и специальный представитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
Переговоры продлились почти 4,5 часа. По итогам первого диалога Москва и Вашингтон условились улучшать свои отношения и наладить контакт после окончания украинского конфликта. На Западе также предложили урегулировать текущую ситуацию за три этапа. Президент России Владимир Путин заявил, что атмосфера на переговорах была доброжелательной.
Вторая встреча в Стамбуле
27 февраля в Стамбуле прошла вторая закрытая встреча представителей США и России, на которой обсуждались вопросы налаживания работы посольств. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что темы конфликта на Украине и замороженных российских активов не рассматривались. По его словам, основное внимание было уделено проблемам, возникшим при администрации бывшего президента США Джо Байдена, и вопросам работы дипломатических миссий.
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