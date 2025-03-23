Военные Чехии стали увольняться из армии из-за конфликта на Украине

За последние три года число увольнений из Вооруженных сил Чехии выросло на 40% по сравнению с предыдущими годами. По словам министра обороны Яны Черноховой, этот рост связан с конфликтом на Украине.
«Для некоторых людей причиной ухода (из армии — прим. URA.RU) стал конфликт на Украине», — цитирует издание Novinky заявление министра, которое она сделала в сенате во время обсуждения поправок к Закону о воинской службе. Чернохова ссылалась на информацию от Генштаба, что за последние три года от службы отказывались на 40% военнослужащих больше, чем до 2022 года.
Чернохова считает, что причиной ухода служит страх мобилизации и последующей отправки на Украину. Издание уточнило, что к таким выводам министр пришла, пообщавшись с военными.
В 2024 году из армии ушли 1370 военнослужащих по сравнению с предыдущим годом, когда число покинувших службу составило около 1,2 тысячи человек. В 2022 году из вооруженных сил уволились 1337 профессионалов. Для сравнения, в предыдущие годы количество перешедших в гражданскую жизнь варьировалось между 800 и 1000 человек ежегодно, сообщило Novinky.
Как URA.RU писало ранее, президент Чехии Петр Павел считает, что у Киева не было предпосылок для победы даже в контрнаступлении, начатом два года назад. Одновременно страна заявила о готовности направить свои войска на Украину в качестве миротворцев, пишет «Царьград».
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