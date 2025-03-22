Украина не имела достаточных предпосылок для победы даже в контрнаступлении, начатом два года назад. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел. По его словам, у ВСУ было недостаточно сил для противостояния.
«Два года назад, перед тем как Украина начала большое контрнаступление, у вас уже не было предпосылок для успеха, ведь для успешного наступления, согласно военной теории, необходимо соотношение сил по меньшей мере 3 к 1, а лучше 5 к 1, а вместо этого соотношение сил между Украиной и Россией было даже в пользу России», — подчеркнул Павел в интервью украинскому изданию «Европейская правда». По его словам, тогда было очевидно, что контрнаступление не будет настолько успешным, чтобы добиться успехов на поле боя.
Павел также указал на важность продолжения поддержки Украины со стороны международного сообщества. Он считает, что такая поддержка поможет Украине удержать захваченные территории и создать условия для прекращения огня и последующего мирного урегулирования.
Положение ВСУ на поле боя в 2025 году остается в критическом состоянии. В частности, украинские формирования в курском приграничье находятся в плачевном положении из-за окружения, заявил накануне спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Как пишет TNI, у ВСУ заканчиваются американские ракеты ATACMS, переданные еще во время президенства Джо Байдена в США. А Великобритания не располагает необходимыми ресурсами для предоставления Украине обещанной военной помощи в объеме, в котором обещал ранее премьер-министр Кир Стармер.
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