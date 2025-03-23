Аким Апачев извинился перед жителями Суджи за свои граффити

Известный блогер Аким Апачев записал видеообращение, в котором принес извинения жителям Курской области и города Суджи за свои граффити. Он пояснил, что его действия были направлены на поддержку российских бойцов, которые проезжают через город и видят множество украинских надписей.
«Дорогие жители Курской области и Суджи, никого не хотел обидеть своими граффити. Мои граффити были направлены на то, чтобы поддержать бойцов, которые работают на фронте, ездят через город и видят огромное количество украинских граффити», — заявил Апачев в своем telegram — канале.
Как ранее писало URA.RU, блогер сделал хулиганскую надпись на здании в Судже. Он использовал ненормативную лексику и испортил имущество. Также он нарушил запрет на въезд на территорию города. Позже репер заявил, что готов понести ответственность.
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