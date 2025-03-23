23 марта 2025

Аким Апачев извинился перед жителями Суджи за свои граффити

© Служба новостей «URA.RU»
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Z-рэпер Аким Апачев заявил, что своим граффити хотел поддержать российских военных (архивное фото)
Z-рэпер Аким Апачев заявил, что своим граффити хотел поддержать российских военных (архивное фото) Фото:

Известный блогер Аким Апачев записал видеообращение, в котором принес извинения жителям Курской области и города Суджи за свои граффити. Он пояснил, что его действия были направлены на поддержку российских бойцов, которые проезжают через город и видят множество украинских надписей.

«Дорогие жители Курской области и Суджи, никого не хотел обидеть своими граффити. Мои граффити были направлены на то, чтобы поддержать бойцов, которые работают на фронте, ездят через город и видят огромное количество украинских граффити», — заявил Апачев в своем telegram — канале. 

Как ранее писало URA.RU, блогер сделал хулиганскую надпись на здании в Судже. Он использовал ненормативную лексику и испортил имущество. Также он нарушил запрет на въезд на территорию города. Позже репер заявил, что готов понести ответственность.

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Известный блогер Аким Апачев записал видеообращение, в котором принес извинения жителям Курской области и города Суджи за свои граффити. Он пояснил, что его действия были направлены на поддержку российских бойцов, которые проезжают через город и видят множество украинских надписей. «Дорогие жители Курской области и Суджи, никого не хотел обидеть своими граффити. Мои граффити были направлены на то, чтобы поддержать бойцов, которые работают на фронте, ездят через город и видят огромное количество украинских граффити», — заявил Апачев в своем telegram — канале.  Как ранее писало URA.RU, блогер сделал хулиганскую надпись на здании в Судже. Он использовал ненормативную лексику и испортил имущество. Также он нарушил запрет на въезд на территорию города. Позже репер заявил, что готов понести ответственность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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