В Беларуси рассказали, как дроны с бомбами каждую неделю залетают в республику

БПЛА регулярно, «почти каждую неделю», нарушают воздушное пространство в приграничных районах Белоруссии. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел и командир внутренних войск Николай Карпенков.
«Бог охраняет республику Беларусь. Вот сколько они [дроны] в полях падали — столько они взрывались. Но сколько они падали в населенных пунктах — [в поселке Лоев и городе Хойники Гомельской области] — вы знаете, они не взрываются», — сказал замглавы МВД в ходе интервью с пресс-службой внутренних войск.
По его словам, дроны падают на дорогу на расстоянии 50-60 м от жилых домов. Сапер в специальном костюме подносит к дрону рентген и смотрит, что находится внутри — осколочно-фугасный или термобарический заряд, есть ли самоликвидатор.
Ранее сообщалось о масштабных атаках БПЛА ВСУ на территории России, включая Волгоградскую и Воронежскую области. Там были уничтожены десятки устройств, а также зарегистрированы случаи падения и взрыва дронов, вызвавших пожары и повреждения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.