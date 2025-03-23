23 марта 2025

В Беларуси рассказали, как дроны с бомбами каждую неделю залетают в республику

Замминистра МВД Карпенков: дроны регулярно падают в Белоруссии
© Служба новостей «URA.RU»
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Замглавы МВД Белорусии заявил о падающих дронах
Замглавы МВД Белорусии заявил о падающих дронах Фото:

БПЛА регулярно, «почти каждую неделю», нарушают воздушное пространство в приграничных районах Белоруссии. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел и командир внутренних войск Николай Карпенков.

«Бог охраняет республику Беларусь. Вот сколько они [дроны] в полях падали — столько они взрывались. Но сколько они падали в населенных пунктах — [в поселке Лоев и городе Хойники Гомельской области] — вы знаете, они не взрываются», — сказал замглавы МВД в ходе интервью с пресс-службой внутренних войск.

По его словам, дроны падают на дорогу на расстоянии 50-60 м от жилых домов. Сапер в специальном костюме подносит к дрону рентген и смотрит, что находится внутри — осколочно-фугасный или термобарический заряд, есть ли самоликвидатор.

Ранее сообщалось о масштабных атаках БПЛА ВСУ на территории России, включая Волгоградскую и Воронежскую области. Там были уничтожены десятки устройств, а также зарегистрированы случаи падения и взрыва дронов, вызвавших пожары и повреждения.

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БПЛА регулярно, «почти каждую неделю», нарушают воздушное пространство в приграничных районах Белоруссии. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел и командир внутренних войск Николай Карпенков. «Бог охраняет республику Беларусь. Вот сколько они [дроны] в полях падали — столько они взрывались. Но сколько они падали в населенных пунктах — [в поселке Лоев и городе Хойники Гомельской области] — вы знаете, они не взрываются», — сказал замглавы МВД в ходе интервью с пресс-службой внутренних войск. По его словам, дроны падают на дорогу на расстоянии 50-60 м от жилых домов. Сапер в специальном костюме подносит к дрону рентген и смотрит, что находится внутри — осколочно-фугасный или термобарический заряд, есть ли самоликвидатор. Ранее сообщалось о масштабных атаках БПЛА ВСУ на территории России, включая Волгоградскую и Воронежскую области. Там были уничтожены десятки устройств, а также зарегистрированы случаи падения и взрыва дронов, вызвавших пожары и повреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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