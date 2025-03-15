ВСУ атаковали шесть российских регионов: карта ударов

В ночь на 15 марта российскими средствами противовоздушной обороны было успешно перехвачено и уничтожено 126 беспилотных летательных аппаратов Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Также стало известно о возгорании в Волгограде, вызванном падением обломков украинского дрона. В результате инцидента начался пожар сухой травы. Карта ударов ВСУ по российским регионам и последствия атак — в материале URA.RU.
ВСУ атаковали Россию 126 БПЛА
Российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 126 дронов ВСУ, сообщили в Минобороны. Наибольшее количество беспилотников, 64 единицы, было сбито в воздушном пространстве Волгоградской области. В Воронежской области были уничтожены 38 устройств, в Белгородской — 14, в Брянской — семь, в Ростовской — два и один — над Курской областью.
После атаки дронов на НПЗ в Волгограде вспыхнул мощный пожар
Утром в Волгограде произошло несколько взрывов, вероятно, вызванных ударом украинских дронов. В районах Кировский и Красноармейский активировалась система противовоздушной обороны, и жители сообщили о 5-8 взрывах, а также о видимых вспышках в небе. Дроны были уничтожены над населенными пунктами Мариновка, Котлубань и рабочим поселком Иловля.
После падения обломков украинского дрона вспыхнул пожар в зоне сухой растительности рядом с местным нефтезаводом. Губернатор области Андрей Бочаров подтвердил в telegram-канале местной администрации, что от падения обломков произошло небольшое возгорание камыша в Красноармейском районе, которое быстро было ликвидировано. Информации о пострадавших или повреждениях объектов не поступало.
В Белгородской области загорелась сухая трава после атаки ВСУ
В городе Валуйки Белгородской области после падения дрона и его последующего взрыва произошло возгорание сухой травы, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Кроме того, в селе Муром Шебекинского района с дрона были сброшены два взрывных устройства. В результате в одном из частных домов было повреждено остекление, а в другом пробита крыша. Также в селе Тишанка Волоконовского района пострадали частное жилище и хозяйственная постройка.
Над Воронежской областью уничтожили 35 БПЛА
В Воронежской области уничтожили более 35 дронов с помощью систем ПВО Российской Федерации, сообщил губернатор Александр Гусев в своем telegram-канале. По его словам, в результате ЧП обошлось без жертв и разрушений. Глава региона подчеркнул, что опасность дроновой атаки в Воронежской области на текущий момент отменена.
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