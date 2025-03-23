Арестованный мэр Стамбула набрал около 15 млн голосов на праймериз партии

Арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу набрал почти 15 миллионов голосов на праймериз Народно-республиканской партии Турции. Об этом заявил лидер партии Озгюр Озель, пишет РИА Новости.
«За Имамоглу проголосовало более 14 миллионов 850 тысяч человек на прошедших сегодня первичных выборах (праймериз)», — приводит слова Озель РИА Новости. Такой результат позволяет Имамоглу считаться главным противником действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в случае его повторного выдвижения.
Экрем Имамоглу, мэр Стамбула, ранее был задержан по обвинениям в коррупции и связях с терроризмом, что вызвало массовые протесты среди населения. Он провел пять часов, давая показания по этим делам. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр юстиции Йылмаз Тунч обвинили оппозицию в попытках давления на правосудие, призывая избегать протестов.
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