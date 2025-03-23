«Известия»: в России замедлится рост цен

В России в ближайшее время может произойти замедление роста цен. Причиной этому послужат несколько ключевых экономических факторов. Среди них — баланс на рынке труда, отсутствие кадрового дефицита, что уменьшает конкуренцию и замедляет рост зарплат, а также признаки перенасыщения товарных рынков.
«Избыток товаров на рынке, таких как недвижимость и автомобили, приводит к снижению цен. В частности, отмена льготной ипотеки спровоцировала падение спроса на квартиры, заставляя застройщиков предлагать значительные скидки. Аналогичная ситуация наблюдается и на автомобильном рынке, где дилеры вынуждены снижать цены для распродажи продукции», — пишут «Известия». Дополнительным дезинфляционным фактором выступает укрепление курса рубля. Это укрепление, в сочетании с другими факторами, может привести к замедлению роста цен и даже к дефляции в один из весенних месяцев текущего года.
В то время как некоторые эксперты и аналитики Центрального банка РФ замечают признаки замедления роста цен, мнения о времени начала устойчивого снижения инфляции различаются. Большинство опрошенных специалистов предполагают, что это произойдет во втором полугодии 2025 года, хотя некоторые ожидают изменений уже в апреле-мае текущего года. Эти прогнозы основаны на анализе текущих экономических условий, включая бюджетную политику и динамику доходов населения.
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