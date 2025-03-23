В Кургане полицейские вернули маме пропавшего 10-летнего сына, который уехал ночевать к подружке

В Кургане сотрудники полиции нашли пропавшего сутки назад 10-летнего ребенка и вернули его домой, передав маме. Оказалось, что все это время мальчик находился в другом районе города, оставшись ночевать у подружки. Об этом сообщается на сайте УМВД.
«В Кургане завершились поиски десятилетнего Николая, который пропал днем ранее. Ребенок уже передан своей маме. Мальчик из многодетной семьи, где воспитываются семеро детей. Вечером он сообщил братьям, что идет в ближайший магазин за шоколадкой, однако вместо этого дошел до остановки и уехал в другой район города, где раньше жила его семья и осталась его подружка, к которой он и направился», — сообщили в УМВД России по городу Кургану.
Оказавшись у подруги, мальчик попросил у ее мамы разрешения переночевать у них, придумав историю о ссоре с братьями. Женщина согласилась, но забыла сообщить маме мальчика, что он останется у них.
Домашние начали искать ребенка сразу после его пропажи. Мать не смогла отыскать сына самостоятельно и обратилась в полицию. Сотрудники сразу подключились к поискам, по камерам с домофонов установили, куда он пошел, нашли водителя и кондуктора автобуса, на котором уехал мальчик. Узнав, где он вышел, полицейские смогли установить его местонахождение. По предварительной информации, в отношении ребенка никаких противоправных действий совершено не было.
Ранее URA.RU рассказывало о пропаже 14-летней девочки из Половинского округа. В сетях появилась информация, что подростку пришлось спать на улице и к ней приставал неизвестный, однако в полиции опровергли эти сведения. Пропавшая девочка ночевала у знакомых, а ее семью поставят на учет.
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