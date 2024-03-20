В курганской полиции опровергли слухи про пропавшую девочку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство ледового городка на площади Ленина. Курган, полиция, наряд полиции
Полиция Кургана опровергла слухи про девочку Фото:

В полиции опровергли слухи, что потерявшаяся девочка из Половинского округа (Курганская область) ночевала на улице. Ранее в сетях распространялась информация, что несовершеннолетней пришлось спать на улице и к ней приставал неизвестный. Об этом извещает telegram-канал УМВД региона.

«Пропавшая 14-летняя девочка после ухода из дома не ночевала на улице, а находилась в ночное время у своих знакомых, что подтверждается записями с камер видеонаблюдения на подъездах жилых домов», — сообщает пресс-служба курганского УМВД. В полиции напомнили, что противоправных действий в отношении подростка совершено не было. Информация о скитаниях девочки по городу и попытке некоего мужчины приставать к ребенку, не подтвердилась.

По данным полиции, семья девочки будет поставлена на учет. Родителей привлекут к административной ответственности за несвоевременное извещение правоохранительных органов о пропаже ребенка.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области пропала 14-летняя девочка. Спустя несколько дней полиция нашла подростка у родни в Кургане.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В полиции опровергли слухи, что потерявшаяся девочка из Половинского округа (Курганская область) ночевала на улице. Ранее в сетях распространялась информация, что несовершеннолетней пришлось спать на улице и к ней приставал неизвестный. Об этом извещает telegram-канал УМВД региона. «Пропавшая 14-летняя девочка после ухода из дома не ночевала на улице, а находилась в ночное время у своих знакомых, что подтверждается записями с камер видеонаблюдения на подъездах жилых домов», — сообщает пресс-служба курганского УМВД. В полиции напомнили, что противоправных действий в отношении подростка совершено не было. Информация о скитаниях девочки по городу и попытке некоего мужчины приставать к ребенку, не подтвердилась. По данным полиции, семья девочки будет поставлена на учет. Родителей привлекут к административной ответственности за несвоевременное извещение правоохранительных органов о пропаже ребенка. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области пропала 14-летняя девочка. Спустя несколько дней полиция нашла подростка у родни в Кургане.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...