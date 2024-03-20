В курганской полиции опровергли слухи про пропавшую девочку

В полиции опровергли слухи, что потерявшаяся девочка из Половинского округа (Курганская область) ночевала на улице. Ранее в сетях распространялась информация, что несовершеннолетней пришлось спать на улице и к ней приставал неизвестный. Об этом извещает telegram-канал УМВД региона.
«Пропавшая 14-летняя девочка после ухода из дома не ночевала на улице, а находилась в ночное время у своих знакомых, что подтверждается записями с камер видеонаблюдения на подъездах жилых домов», — сообщает пресс-служба курганского УМВД. В полиции напомнили, что противоправных действий в отношении подростка совершено не было. Информация о скитаниях девочки по городу и попытке некоего мужчины приставать к ребенку, не подтвердилась.
По данным полиции, семья девочки будет поставлена на учет. Родителей привлекут к административной ответственности за несвоевременное извещение правоохранительных органов о пропаже ребенка.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области пропала 14-летняя девочка. Спустя несколько дней полиция нашла подростка у родни в Кургане.
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