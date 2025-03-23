В небе над Челябинском вновь вспыхнул метеорит

В небе над Челябинской областью ночью 23 марта вновь заметили метеорит. Яркий болид попал на камеры любительского проекта автоматизированного наблюдения за ночным небом.
«Вселенная продолжает попытки атаковать Челябинск и его окрестности. Сегодня утром [23 марта] около 04:30:15 по местному времени яркий болид озарил небо не только над Челябинской областью, но и над соседними регионами», — написало сообщество «STARVISOR — Патруль ночного неба» в соцсети «ВКонтакте».
Метеорит был зафиксирован системами видеонаблюдения проекта, которые расположены в Ирбитском районе Свердловской области, а также в Остроленском и Коркино Челябинской области. Авторы проекта уточнили, что направления, по которым был замечен метеор, сходятся к северу и северо-востоку от Челябинска, пролегая над Кунашакским и Красноармейским районами. В этих районах метеор мог быть виден прямо в зените и иметь максимальную яркость. Небесное тело заметили и над Курганом.
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