Генералы раскритиковали планы премьера Стармера отправить миротворцев на Украину

Британские военные раскритиковали планы Стармера о миротворцах на Украину
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Идея с миротворцами на Украине - политический театр
Идея с миротворцами на Украине - политический театр Фото:

Высокопоставленные представители британских военных критикуют планы премьер-министра Кира Стармера отправить миротворцев на Украину в рамках так называемой «коалиции желающих». Военные считают, что такое предложение является политическим театром, пишет The Daily Telegraph. 

«Нет никаких определенных конечных военных состояний или предположений военно-стратегического планирования. Это все политический театр... Стармер поторопился с разговорами о высадке войск на землю», — пишет издание со ссылкой на высокопоставленные военные источники.

Планы о миротворцах на Украине обсуждаются в контексте «коалиции желающих» и приходят на фоне увеличения расходов Еврокомиссией на развитие оборонной промышленности и военную мобильность ЕС. Стармер признавался, что ориентируется на переговоры России с США в вопросе о сроках отправки миротворческих формирований на Украину.

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Высокопоставленные представители британских военных критикуют планы премьер-министра Кира Стармера отправить миротворцев на Украину в рамках так называемой «коалиции желающих». Военные считают, что такое предложение является политическим театром, пишет The Daily Telegraph.  «Нет никаких определенных конечных военных состояний или предположений военно-стратегического планирования. Это все политический театр... Стармер поторопился с разговорами о высадке войск на землю», — пишет издание со ссылкой на высокопоставленные военные источники. Планы о миротворцах на Украине обсуждаются в контексте «коалиции желающих» и приходят на фоне увеличения расходов Еврокомиссией на развитие оборонной промышленности и военную мобильность ЕС. Стармер признавался, что ориентируется на переговоры России с США в вопросе о сроках отправки миротворческих формирований на Украину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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