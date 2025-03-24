В Сербии признали протесты «цветной» революцией

Вице-премьер Сербии Александр Вулин обвинил западные спецслужбы в организации протестов в Сербии, назвав их попыткой совершить «цветную» революцию. Об этом он заявил агентству РИА Новости.
«Люди, которые стоят за попытками „цветной“ революции в Сербии — это не те же, кто протестует „на земле“. Абсолютно ясно, что „цветная“ революция в Сербии организована и профинансирована западными спецслужбами», — заявил Вулин. Он подчеркнул, что действия протестующих не отражают реальные настроения населения.
О готовящихся протестах и захвате власти ранее заявляли студенты и оппозиция. Президент страны Александр Вучич выразил решительное несогласие с этими действиями. Он заявил, что не отдаст власть и готов сопротивляться до конца.
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