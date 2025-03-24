В Сербии признали протесты «цветной» революцией

Вице-премьер Вулин: цветная революция в Сербии организована спецслужбами Запада
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Вице-премьер Сербии уверен, что протесты в стране организовали западные спецслужбы
Вице-премьер Сербии уверен, что протесты в стране организовали западные спецслужбы Фото:

Вице-премьер Сербии Александр Вулин обвинил западные спецслужбы в организации протестов в Сербии, назвав их попыткой совершить «цветную» революцию. Об этом он заявил агентству РИА Новости.

«Люди, которые стоят за попытками „цветной“ революции в Сербии — это не те же, кто протестует „на земле“. Абсолютно ясно, что „цветная“ революция в Сербии организована и профинансирована западными спецслужбами», — заявил Вулин. Он подчеркнул, что действия протестующих не отражают реальные настроения населения.

О готовящихся протестах и захвате власти ранее заявляли студенты и оппозиция. Президент страны Александр Вучич выразил решительное несогласие с этими действиями. Он заявил, что не отдаст власть и готов сопротивляться до конца.

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Вице-премьер Сербии Александр Вулин обвинил западные спецслужбы в организации протестов в Сербии, назвав их попыткой совершить «цветную» революцию. Об этом он заявил агентству РИА Новости. «Люди, которые стоят за попытками „цветной“ революции в Сербии — это не те же, кто протестует „на земле“. Абсолютно ясно, что „цветная“ революция в Сербии организована и профинансирована западными спецслужбами», — заявил Вулин. Он подчеркнул, что действия протестующих не отражают реальные настроения населения. О готовящихся протестах и захвате власти ранее заявляли студенты и оппозиция. Президент страны Александр Вучич выразил решительное несогласие с этими действиями. Он заявил, что не отдаст власть и готов сопротивляться до конца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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