10 марта 2025

Вучич: осталось пять дней до попытки цветной революции в Сербии

© Служба новостей «URA.RU»
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Вучич эмоционально заявил, что не отдаст государство «лжецам»
Вучич эмоционально заявил, что не отдаст государство «лжецам» Фото:

В Сербии 15 марта протестующие студенты и сторонники оппозиции планируют захватить несколько государственных учреждений, включая парламент, радио и телевидение Сербии и Конституционный суд, чтобы добиться формирования переходного правительства. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич.

«Осталось пять дней до попытки цветной революции в Сербии, при которой протестующие попытаются занять силой здания Скупщины (парламента), радио и телевидения Сербии и Конституционного суда», — сообщил Вучич в трансляции, которую вело агентство Танюг. Он заявил, что участники беспорядков будут задержаны и получат большие тюремные сроки.

Вучич подчеркнул, что главной целью протестующих является формирование «переходного правительства» после захвата госструктур. Он отметил, что не согласится на переходное правительство, пока он жив, и что для этого его придется убить. Он также эмоционально заявил, что не отдаст государство «лжецам». 

Ранее URA.RU сообщало, что запад использует протесты студентов и оппозиции в Сербии, чтобы спровоцировать конфликт между Белградом и Москвой. Об этом заявил замглавы правительства Сербии Александр Вулин. По его мнению цель протестов — не улучшение условий для преподавателей или студентов, а свержение власти и установление правительства, которое введет санкции против России и национализирует «Нефтяную индустрию Сербии».

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В Сербии 15 марта протестующие студенты и сторонники оппозиции планируют захватить несколько государственных учреждений, включая парламент, радио и телевидение Сербии и Конституционный суд, чтобы добиться формирования переходного правительства. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич. «Осталось пять дней до попытки цветной революции в Сербии, при которой протестующие попытаются занять силой здания Скупщины (парламента), радио и телевидения Сербии и Конституционного суда», — сообщил Вучич в трансляции, которую вело агентство Танюг. Он заявил, что участники беспорядков будут задержаны и получат большие тюремные сроки. Вучич подчеркнул, что главной целью протестующих является формирование «переходного правительства» после захвата госструктур. Он отметил, что не согласится на переходное правительство, пока он жив, и что для этого его придется убить. Он также эмоционально заявил, что не отдаст государство «лжецам».  Ранее URA.RU сообщало, что запад использует протесты студентов и оппозиции в Сербии, чтобы спровоцировать конфликт между Белградом и Москвой. Об этом заявил замглавы правительства Сербии Александр Вулин. По его мнению цель протестов — не улучшение условий для преподавателей или студентов, а свержение власти и установление правительства, которое введет санкции против России и национализирует «Нефтяную индустрию Сербии».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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