В Сербии 15 марта протестующие студенты и сторонники оппозиции планируют захватить несколько государственных учреждений, включая парламент, радио и телевидение Сербии и Конституционный суд, чтобы добиться формирования переходного правительства. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич.
«Осталось пять дней до попытки цветной революции в Сербии, при которой протестующие попытаются занять силой здания Скупщины (парламента), радио и телевидения Сербии и Конституционного суда», — сообщил Вучич в трансляции, которую вело агентство Танюг. Он заявил, что участники беспорядков будут задержаны и получат большие тюремные сроки.
Вучич подчеркнул, что главной целью протестующих является формирование «переходного правительства» после захвата госструктур. Он отметил, что не согласится на переходное правительство, пока он жив, и что для этого его придется убить. Он также эмоционально заявил, что не отдаст государство «лжецам».
Ранее URA.RU сообщало, что запад использует протесты студентов и оппозиции в Сербии, чтобы спровоцировать конфликт между Белградом и Москвой. Об этом заявил замглавы правительства Сербии Александр Вулин. По его мнению цель протестов — не улучшение условий для преподавателей или студентов, а свержение власти и установление правительства, которое введет санкции против России и национализирует «Нефтяную индустрию Сербии».
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