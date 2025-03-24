Пентагон оказался в центре скандала из-за Маска

Министерство обороны Соединенных Штатов оказалось втянуто в два скандала, связанных с деятельностью старшего советника президента США Илона Маска. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
«В Министерстве обороны США в последние дни случилось сразу два крупных скандала. Самый громкий из них грянул после того, как в СМИ появились публикации о планах ведомства познакомить миллиардера Илона Маска с совершенно секретной информацией, связанной с подготовкой к возможной войне с Китаем», — передает газета со ссылкой на источники. Там уточнили, что в Пентагоне были опровергнуты сообщения о подобных действиях, и было начато служебное расследование для выявления источника дезинформации.
Кроме того, возник второй скандал, который касается планов министра обороны США Пита Хегсета на ликвидацию аналитического центра в Пентагоне. Это решение было принято в контексте политики сокращения бюджетных расходов, инициированной Маском. Однако Хегсет поручил подготовить план по восстановлению центра, однако уже с учетом новых стратегических приоритетов Вашингтона.
Ранее, по информации агентства Bloomberg, Министерство обороны США инициировало расследование для выяснения источников утечки данных о посещении Маска Пентагона. В рамках расследования применяется полиграф. Утечки касаются национальной безопасности, передает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.