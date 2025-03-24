Жителей многоэтажного дома эвакуируют в Ростове-на-Дону. Крыша пятиэтажки загорелась после того, как огонь перекинулся с торгового центра, расположенного по соседству. Об этом рассказали в региональном МЧС.
«Проводится эвакуация жителей. К месту пожара направлены специалисты лаборатории для взятия проб на предмет превышения вредных веществ в воздухе», — говорится в сообщении ведомства.
Сообщалось, что в Ростове-на-Дону загорелся торговый центр, расположенный на Буденовском проспекте. По предварительным данным, огонь охватил 500 квадратных метров.
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