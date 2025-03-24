В Ростове-на-Дону из-за горящего ТЦ пришлось спасать жителей соседнего дома. Видео

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Огонь перекинулся с торгового центра на жилой дом
Огонь перекинулся с торгового центра на жилой дом Фото:

Жителей многоэтажного дома эвакуируют в Ростове-на-Дону. Крыша пятиэтажки загорелась после того, как огонь перекинулся с торгового центра, расположенного по соседству. Об этом рассказали в региональном МЧС.

«Проводится эвакуация жителей. К месту пожара направлены специалисты лаборатории для взятия проб на предмет превышения вредных веществ в воздухе», — говорится в сообщении ведомства. 

Сообщалось, что в Ростове-на-Дону загорелся торговый центр, расположенный на Буденовском проспекте. По предварительным данным, огонь охватил 500 квадратных метров. 

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Жителей многоэтажного дома эвакуируют в Ростове-на-Дону. Крыша пятиэтажки загорелась после того, как огонь перекинулся с торгового центра, расположенного по соседству. Об этом рассказали в региональном МЧС. «Проводится эвакуация жителей. К месту пожара направлены специалисты лаборатории для взятия проб на предмет превышения вредных веществ в воздухе», — говорится в сообщении ведомства.  Сообщалось, что в Ростове-на-Дону загорелся торговый центр, расположенный на Буденовском проспекте. По предварительным данным, огонь охватил 500 квадратных метров. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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