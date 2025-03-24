В России появится база генетической информации

Российское правительство определило параметры формирования Национальной базы генетической информации. Более 60 организаций обязаны передать свои данные в базу до 1 сентября текущего года. Об этом сообщается в программе цифровой трансформации Минобрнауки на 2025 и плановый период 2026–2027 годов, которую одобрил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
«До 1 сентября этого года более 60 организаций, ведущих научно-исследовательскую деятельность в области генетических технологий, должны предоставить данные в Национальную базу генетической информации», — передает РБК содержание программы. Там уточнили, что к 2027 году объем общедоступных данных достигнет 10 петабайт, а к 2030 году — 35 петабайт.
База будет включать три уровня доступа: открытый, конфиденциальный и специальный. Оператором базы станет Курчатовский институт. Доступ для исследователей будет бесплатным. Цель базы — обеспечить суверенитет в хранении генетических данных и упростить обмен информацией между научными организациями. Она также ускорит генетические исследования, так как ученые смогут использовать уже обработанные данные, не проводя повторных анализов.
В 2020 году президент России Владимир Путин дал указание правительству о создании национальной базы генетических данных. Это решение было принято во время обсуждения вопросов, касающихся развития генетических технологий. Финансирование предусмотрено из федерального бюджета, начиная с 2021 года и осуществляется на постоянной основе, передает «Национальная служба новостей».
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