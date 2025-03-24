Мощный пожар в Ростове-на-Дону охватил ТЦ и жилой дом: что известно о происшествии

МЧС: предварительной причиной пожара в ТЦ в Ростове является короткое замыкание
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Крупный пожар в ростовском ТЦ перекинулся на жилой дом (архивное фото)
Крупный пожар в ростовском ТЦ перекинулся на жилой дом (архивное фото) Фото:

В Ростове-на-Дону загорелся фасад торгового центра (ТЦ) «Галерея Астор» на Буденовском проспекте. По предварительным данным, площадь пожара составляет порядка 800 квадратных метров.

Огонь успел перекинуться на соседнее здание — жилой дом. Из него эвакуировали жильцов. Также была перекрыта улица, на которой находится ТЦ. Что еще известно о возгорании и его причинах — в материале URA.RU. 

Где произошло возгорание и есть ли угроза распространения

Пожар в ТЦ тушат 70 сотрудников МЧС России и 19 единиц спецтехники. Предварительно, площадь пожара на территории торгового центра составила 800 квадратных метров. Сообщалось об угрозе распространения огня на соседнее здания, а позже появилась информация о том, что пожар перекинулся на крышу пятиэтажного жилого дома, там эвакуировали жителей и уже локализовали распространение огня, передает РИА Новости. 

Причины возгорания 

Среди причин возникновения пожара называют короткое замыкание проводки на фасаде ТЦ, заявили в МЧС России. Улицу, где находится торговый центр, перекрыли. На данный момент огонь в здании потушен, пишет ТАСС.

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В Ростове-на-Дону загорелся фасад торгового центра (ТЦ) «Галерея Астор» на Буденовском проспекте. По предварительным данным, площадь пожара составляет порядка 800 квадратных метров. Огонь успел перекинуться на соседнее здание — жилой дом. Из него эвакуировали жильцов. Также была перекрыта улица, на которой находится ТЦ. Что еще известно о возгорании и его причинах — в материале URA.RU.  Где произошло возгорание и есть ли угроза распространения Пожар в ТЦ тушат 70 сотрудников МЧС России и 19 единиц спецтехники. Предварительно, площадь пожара на территории торгового центра составила 800 квадратных метров. Сообщалось об угрозе распространения огня на соседнее здания, а позже появилась информация о том, что пожар перекинулся на крышу пятиэтажного жилого дома, там эвакуировали жителей и уже локализовали распространение огня, передает РИА Новости.  Причины возгорания  Среди причин возникновения пожара называют короткое замыкание проводки на фасаде ТЦ, заявили в МЧС России. Улицу, где находится торговый центр, перекрыли. На данный момент огонь в здании потушен, пишет ТАСС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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