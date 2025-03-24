ВСУ с воздуха пытались атаковать Донецк

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Российские системы ПВО сбили около 15 целей в воздухе
Российские системы ПВО сбили около 15 целей в воздухе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Системы противовоздушной обороны ВС РФ успешно отразили воздушную атаку ВСУ на Донецк. Об этом сообщают оперативные службы.

«Ранним утром была массированная атака ВСУ на Донецк, работали [силы] ПВО», — передает ТАСС сообщение служб. Там добавили, что в небе над Донецком сбито около 15 целей. Последствий атак не зафиксировано.

В ночь с 23 на 24 марта подразделения противовоздушной обороны России успешно отразили атаки БПЛА ВСУ. В результате операции было перехвачено и ликвидировано 28 дронов. В Брянской и Ростовской областях уничтожено по 12 дронов.

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Системы противовоздушной обороны ВС РФ успешно отразили воздушную атаку ВСУ на Донецк. Об этом сообщают оперативные службы. «Ранним утром была массированная атака ВСУ на Донецк, работали [силы] ПВО», — передает ТАСС сообщение служб. Там добавили, что в небе над Донецком сбито около 15 целей. Последствий атак не зафиксировано. В ночь с 23 на 24 марта подразделения противовоздушной обороны России успешно отразили атаки БПЛА ВСУ. В результате операции было перехвачено и ликвидировано 28 дронов. В Брянской и Ростовской областях уничтожено по 12 дронов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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