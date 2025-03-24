ВСУ с воздуха пытались атаковать Донецк

Системы противовоздушной обороны ВС РФ успешно отразили воздушную атаку ВСУ на Донецк. Об этом сообщают оперативные службы.
«Ранним утром была массированная атака ВСУ на Донецк, работали [силы] ПВО», — передает ТАСС сообщение служб. Там добавили, что в небе над Донецком сбито около 15 целей. Последствий атак не зафиксировано.
В ночь с 23 на 24 марта подразделения противовоздушной обороны России успешно отразили атаки БПЛА ВСУ. В результате операции было перехвачено и ликвидировано 28 дронов. В Брянской и Ростовской областях уничтожено по 12 дронов.
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