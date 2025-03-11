Украина атаковала Москву 33 беспилотниками

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ попытались атаковать Москву 33 дронами
ВСУ попытались атаковать Москву 33 дронами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские системы ПВО успешно отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на Москву. Было сбито еще семь украинских БПЛА, направлявшихся в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Всего было уничтожено 33 дрона.

«Отражена атака еще семи БПЛА», — написал Собянин в своем telegram-канале. На местах падения обломков беспилотников работают экстренные службы.

Ранее в Раменском городском округе Московской области было сбито шесть беспилотников ВСУ. По предварительной информации, обломки упали без причинения разрушений и жертв среди населения. Также системы ПВО России успешно перехватили один, а после еще четыре украинских дрона, направлявшихся в сторону Москвы. Кроме того, было сбито еще 15 беспилотников ВСУ, которые также следовали в направлении столицы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские системы ПВО успешно отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на Москву. Было сбито еще семь украинских БПЛА, направлявшихся в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Всего было уничтожено 33 дрона. «Отражена атака еще семи БПЛА», — написал Собянин в своем telegram-канале. На местах падения обломков беспилотников работают экстренные службы. Ранее в Раменском городском округе Московской области было сбито шесть беспилотников ВСУ. По предварительной информации, обломки упали без причинения разрушений и жертв среди населения. Также системы ПВО России успешно перехватили один, а после еще четыре украинских дрона, направлявшихся в сторону Москвы. Кроме того, было сбито еще 15 беспилотников ВСУ, которые также следовали в направлении столицы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...