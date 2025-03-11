Украина атаковала Москву 33 беспилотниками

Российские системы ПВО успешно отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на Москву. Было сбито еще семь украинских БПЛА, направлявшихся в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Всего было уничтожено 33 дрона.
«Отражена атака еще семи БПЛА», — написал Собянин в своем telegram-канале. На местах падения обломков беспилотников работают экстренные службы.
Ранее в Раменском городском округе Московской области было сбито шесть беспилотников ВСУ. По предварительной информации, обломки упали без причинения разрушений и жертв среди населения. Также системы ПВО России успешно перехватили один, а после еще четыре украинских дрона, направлявшихся в сторону Москвы. Кроме того, было сбито еще 15 беспилотников ВСУ, которые также следовали в направлении столицы.
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