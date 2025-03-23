23 марта 2025

В Челябинске стартует прием в первые классы

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Документы начали принимать с 9:00
Документы начали принимать с 9:00 Фото:

В Челябинске 28 марта стартует прием документов в первые классы. Об этом сообщил вице-мэр по соцразвитию Сергей Авдеев на аппаратном совещании у главы города, передает корреспондент URA.RU.

«На этой неделе, 28 марта, начинается приемная кампания в первые классы на 2025-2026 учебный год. Начало приема документов в 9:00», — отметил Авдеев.

В прошлом году зачисление в первый класс началось 29 марта. Как подать заявление, сколько ждать результат и можно ли выбрать школу для ребенка — в материале URA.RU.

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В Челябинске 28 марта стартует прием документов в первые классы. Об этом сообщил вице-мэр по соцразвитию Сергей Авдеев на аппаратном совещании у главы города, передает корреспондент URA.RU. «На этой неделе, 28 марта, начинается приемная кампания в первые классы на 2025-2026 учебный год. Начало приема документов в 9:00», — отметил Авдеев. В прошлом году зачисление в первый класс началось 29 марта. Как подать заявление, сколько ждать результат и можно ли выбрать школу для ребенка — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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