В Челябинске стартует прием в первые классы

В Челябинске 28 марта стартует прием документов в первые классы. Об этом сообщил вице-мэр по соцразвитию Сергей Авдеев на аппаратном совещании у главы города, передает корреспондент URA.RU.
«На этой неделе, 28 марта, начинается приемная кампания в первые классы на 2025-2026 учебный год. Начало приема документов в 9:00», — отметил Авдеев.
В прошлом году зачисление в первый класс началось 29 марта. Как подать заявление, сколько ждать результат и можно ли выбрать школу для ребенка — в материале URA.RU.
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