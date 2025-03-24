У «банды чистильщиков» нашли психические отклонения

Трое осужденных членов банды «чистильщиков» имеют расстройства личности
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Органическое расстройство развилось у Каратаева после его задержания
Органическое расстройство развилось у Каратаева после его задержания Фото:

Трое осужденных членов группировки, известной как «банда чистильщиков», которая совершала нападения на бездомных, страдают от расстройств личности. Об этом сообщается в судебных документах по делу.

«Павел Войтков (предводитель „чистильщиков“ — прим. URA.RU) имеет „смешанное расстройство личности“», — передает РИА Новости содержание материалов дела. Там добавили, что расстройство Войткова не влечет за собой нарушений когнитивных функций.

Еще один член банды «чистильщиков» Максим Павлов страдает от диссоциального расстройства личности. Другой участник группировки Владислав Каратаев испытывает органическое расстройство личности, связанное с эпилепсией. Это состояние начало проявляться у него после ареста в октябре 2015 года.

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Трое осужденных членов группировки, известной как «банда чистильщиков», которая совершала нападения на бездомных, страдают от расстройств личности. Об этом сообщается в судебных документах по делу. «Павел Войтков (предводитель „чистильщиков“ — прим. URA.RU) имеет „смешанное расстройство личности“», — передает РИА Новости содержание материалов дела. Там добавили, что расстройство Войткова не влечет за собой нарушений когнитивных функций. Еще один член банды «чистильщиков» Максим Павлов страдает от диссоциального расстройства личности. Другой участник группировки Владислав Каратаев испытывает органическое расстройство личности, связанное с эпилепсией. Это состояние начало проявляться у него после ареста в октябре 2015 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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