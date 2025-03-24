В Крыму автобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие

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В результате ДТП пострадали 15 человек (архивное фото)
В результате ДТП пострадали 15 человек (архивное фото) Фото:

В Крыму на трассе столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль. Об этом сообщают оперативные службы. 

«Рейсовый автобус и грузовик столкнулись на трассе в Крыму», — передает ТАСС сообщение служб. Там добавили, что в результате происшествия погибли три человека, еще 15 получили травмы.

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В Крыму на трассе столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль. Об этом сообщают оперативные службы.  «Рейсовый автобус и грузовик столкнулись на трассе в Крыму», — передает ТАСС сообщение служб. Там добавили, что в результате происшествия погибли три человека, еще 15 получили травмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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