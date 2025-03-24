В Крыму автобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие

В результате ДТП пострадали 15 человек (архивное фото)
В Крыму на трассе столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль. Об этом сообщают оперативные службы.
«Рейсовый автобус и грузовик столкнулись на трассе в Крыму», — передает ТАСС сообщение служб. Там добавили, что в результате происшествия погибли три человека, еще 15 получили травмы.
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