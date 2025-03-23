Задержанный ФСБ первый замминистра челябинского миндора остался в СИЗО

Первый замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислав Харченко, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, не смог оспорить срок в СИЗО. Апелляционная жалоба его адвокатов осталась без удовлетворения, рассказал URA.RU источник в судебной системе.
«Суд апелляционной инстанции оставил решение Тракторозаводского райсуда без изменений. Харченко оставили под стражей до 18 апреля 2025 года», — рассказал источник.
URA.RU связалось с пресс-службой суда. Комментарий будет опубликован после получения.
Харченко был задержан сотрудниками региональных управлений СКР и ФСБ в конце декабря 2024 года. Его обвинили в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями. Один из них, предварительно, связан со строительством новой дороги между селами Париж и Джабык после разрушительного пожара в 2021 году, другой — со строительством дороги в Мисяше. Своей вины Харченко не признал.
Спустя несколько месяцев по подозрению в растрате госбюджета был задержан руководитель Харченко — министр дорожного хозяйства региона Алексей Нечаев. Речь в обвинении идет о периоде, когда областью руководил Борис Дубровский. Вместе с Нечаевым под следствие попали экс-руководители АО «Южуралмост» Александр Зырянов и Константин Зарипов. Всех их привезли в Москву и отправили в СИЗО. Также по делу о растрате бюджетных средств проходит бывший министр дорожного хозяйства области Дмитрий Микулик.
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