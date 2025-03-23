В одной из рек Шадринска резко понизился уровень воды

Уровень воды в реке Канаш в Шадринске упал на 50 сантиметров, а в реке Исеть всего на один сантиметр. Об этом сообщила администрация Шадринска.
«На 24 марта уровень воды в реке Исеть составляет 121 сантиметр — за сутки плюс 1 сантиметр. В реке Канаш уровень воды снизился на 50 сантиметров до 30 сантиметров. Сброс воды с Волковского водохранилища — 60 кубометров в секунду», — сообщается в telegram-канале администрации Шадринска.
Власти Шадринска сообщили, что весной прогнозируемый уровень воды в реке Исеть составит 140 сантиметров. Возможный максимум может достигнуть 209 сантиметров. Уровень воды в 340 сантиметров будет признан неблагоприятным, а отметка в 375 сантиметров — опасной.
За сутки до сообщения о падении уровня воды в реке Канаш на 50 сантиметров и незначительном росте в реке Исеть, уровень воды в Исети вырос на 5 сантиметров, а в Канаше оставался неизменным. Сброс воды из Волковского водохранилища составлял 60 кубометров в секунду, что, по-видимому, влияет на изменения уровня воды в данных реках.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».