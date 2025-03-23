23 марта 2025

В одной из рек Шадринска резко понизился уровень воды

В Шадринске уровень воды в реке Канаш упал на полметра
© Служба новостей «URA.RU»
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Уровень воды в реке Канаш упал на 50 сантиметров
Уровень воды в реке Канаш упал на 50 сантиметров Фото:

Уровень воды в реке Канаш в Шадринске упал на 50 сантиметров, а в реке Исеть всего на один сантиметр.  Об этом сообщила администрация Шадринска.

«На 24 марта уровень воды в реке Исеть составляет 121 сантиметр — за сутки плюс 1 сантиметр. В реке Канаш уровень воды снизился на 50 сантиметров до 30 сантиметров. Сброс воды с Волковского водохранилища — 60 кубометров в секунду», — сообщается в telegram-канале администрации Шадринска.

Власти Шадринска сообщили, что весной прогнозируемый уровень воды в реке Исеть составит 140 сантиметров. Возможный максимум может достигнуть 209 сантиметров. Уровень воды в 340 сантиметров будет признан неблагоприятным, а отметка в 375 сантиметров — опасной.

За сутки до сообщения о падении уровня воды в реке Канаш на 50 сантиметров и незначительном росте в реке Исеть, уровень воды в Исети вырос на 5 сантиметров, а в Канаше оставался неизменным. Сброс воды из Волковского водохранилища составлял 60 кубометров в секунду, что, по-видимому, влияет на изменения уровня воды в данных реках.

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Уровень воды в реке Канаш в Шадринске упал на 50 сантиметров, а в реке Исеть всего на один сантиметр.  Об этом сообщила администрация Шадринска. «На 24 марта уровень воды в реке Исеть составляет 121 сантиметр — за сутки плюс 1 сантиметр. В реке Канаш уровень воды снизился на 50 сантиметров до 30 сантиметров. Сброс воды с Волковского водохранилища — 60 кубометров в секунду», — сообщается в telegram-канале администрации Шадринска. Власти Шадринска сообщили, что весной прогнозируемый уровень воды в реке Исеть составит 140 сантиметров. Возможный максимум может достигнуть 209 сантиметров. Уровень воды в 340 сантиметров будет признан неблагоприятным, а отметка в 375 сантиметров — опасной. За сутки до сообщения о падении уровня воды в реке Канаш на 50 сантиметров и незначительном росте в реке Исеть, уровень воды в Исети вырос на 5 сантиметров, а в Канаше оставался неизменным. Сброс воды из Волковского водохранилища составлял 60 кубометров в секунду, что, по-видимому, влияет на изменения уровня воды в данных реках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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