Суд освободил Михаила Ефремова по УДО

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Михаила Ефремова освободили по УДО
Михаила Ефремова освободили по УДО Фото:

Актер Михаил Ефремов, который отбывает наказание за провоцирование ДТП и последующую смерть водителя пострадавшего автомобиля Сергея Захарова, подал прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) из колонии и суд его одобрил. Об этом сообщила пресс-служба Алексеевского районного суда Белгородской области.

Заседание суда по решению об УДО проходило с применением видеоконференции, чтобы Ефремов мог принять в нем участие. Адвокат актера Юрий Падалко выражал надежду, что решение судебных органов будет справедливым.

В 2020 году Михаил Ефремов стал виновником аварии, в которой погиб человек. Машина марки Jeep Grand Cherokee, за рулем которой находился актер, выехала на встречную полосу и врезалась в Lada Granta Захарова. По результатам проведенной экспертизы было выявлено, что в момент ДТП актер находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате он был приговорен к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Однако актер обратился с ходатайством о досрочном освобождении, которое рассмотрели в суде 24 марта. Одним из аргументов в пользу УДО стало ухудшение здоровья Ефремова. У актера была диагностирована язва желудка, из-за чего он был госпитализирован в конце декабря 2024 года после жалоб на острые боли в области живота.

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Актер Михаил Ефремов, который отбывает наказание за провоцирование ДТП и последующую смерть водителя пострадавшего автомобиля Сергея Захарова, подал прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) из колонии и суд его одобрил. Об этом сообщила пресс-служба Алексеевского районного суда Белгородской области. Заседание суда по решению об УДО проходило с применением видеоконференции, чтобы Ефремов мог принять в нем участие. Адвокат актера Юрий Падалко выражал надежду, что решение судебных органов будет справедливым. В 2020 году Михаил Ефремов стал виновником аварии, в которой погиб человек. Машина марки Jeep Grand Cherokee, за рулем которой находился актер, выехала на встречную полосу и врезалась в Lada Granta Захарова. По результатам проведенной экспертизы было выявлено, что в момент ДТП актер находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате он был приговорен к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Однако актер обратился с ходатайством о досрочном освобождении, которое рассмотрели в суде 24 марта. Одним из аргументов в пользу УДО стало ухудшение здоровья Ефремова. У актера была диагностирована язва желудка, из-за чего он был госпитализирован в конце декабря 2024 года после жалоб на острые боли в области живота.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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