23 марта 2025
22 марта 2025

Жительница ХМАО третий год не может продать копию Эйфелевой башни Фото

В ХМАО повторно выставили на продажу копию Эйфелевой башни
© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте третий год продают копию Эйфелевой башни
В Сургуте третий год продают копию Эйфелевой башни Фото:

В Югре копию главной парижской достопримечательности — Эйфелеву башню, повторно выставили на продажу. Цена на металлическую декорацию, которую продают с 2022 года, упала почти на один миллион рублей.

«Продается копия Эйфелевой башни в масштабе с подсветкой. Высота 18 м. Из металла. Разборная. Цена лота — 2,4 миллиона рублей», — следует из объявления на сайте бесплатных объявлений. Первый раз башню выставили на продаже в январе 2022 года за 3 миллиона рублей, в сентябре 2024 года владелица просила за нее 3,5 миллиона рублей, готова была обменять на квартиру.

Башня — в единственном экземпляре, находится на участке садово-огороднического товарищества в Сургуте. Повторно она выставлена на продажу в марте, новое объявление уже набрало почти 100 тысяч просмотров.

Ране URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) выставлен на продажу легендарный вертолет-кафе МИ-8. Объект находится в центре города на Комсомольском озере.

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В Югре копию главной парижской достопримечательности — Эйфелеву башню, повторно выставили на продажу. Цена на металлическую декорацию, которую продают с 2022 года, упала почти на один миллион рублей. «Продается копия Эйфелевой башни в масштабе с подсветкой. Высота 18 м. Из металла. Разборная. Цена лота — 2,4 миллиона рублей», — следует из объявления на сайте бесплатных объявлений. Первый раз башню выставили на продаже в январе 2022 года за 3 миллиона рублей, в сентябре 2024 года владелица просила за нее 3,5 миллиона рублей, готова была обменять на квартиру. Башня — в единственном экземпляре, находится на участке садово-огороднического товарищества в Сургуте. Повторно она выставлена на продажу в марте, новое объявление уже набрало почти 100 тысяч просмотров. Ране URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) выставлен на продажу легендарный вертолет-кафе МИ-8. Объект находится в центре города на Комсомольском озере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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