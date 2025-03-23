Жительница ХМАО третий год не может продать копию Эйфелевой башни Фото

В Югре копию главной парижской достопримечательности — Эйфелеву башню, повторно выставили на продажу. Цена на металлическую декорацию, которую продают с 2022 года, упала почти на один миллион рублей.
«Продается копия Эйфелевой башни в масштабе с подсветкой. Высота 18 м. Из металла. Разборная. Цена лота — 2,4 миллиона рублей», — следует из объявления на сайте бесплатных объявлений. Первый раз башню выставили на продаже в январе 2022 года за 3 миллиона рублей, в сентябре 2024 года владелица просила за нее 3,5 миллиона рублей, готова была обменять на квартиру.
Башня — в единственном экземпляре, находится на участке садово-огороднического товарищества в Сургуте. Повторно она выставлена на продажу в марте, новое объявление уже набрало почти 100 тысяч просмотров.
Ране URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) выставлен на продажу легендарный вертолет-кафе МИ-8. Объект находится в центре города на Комсомольском озере.
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