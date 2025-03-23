23 марта 2025

Жителей ХМАО напугали подземные толчки

© Служба новостей «URA.RU»
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Подземные толчки во время поиска нефти в Салыме побеспокоили жителей ХМАО
Подземные толчки во время поиска нефти в Салыме побеспокоили жителей ХМАО Фото:

Жителей Салыма Нефтеюганского района ХМАО потревожили подземные толчки. Об этом написало сообщество «Подслушано в Салыме» социальной сети «ВКонтакте».

«Информация о толчках, которые ощущают салымчане. Не пугайтесь: толчки, которые ощущаются, безопасны и связаны с проведением сейсморазведочных работ», — говорится в одной из публикаций сообщества.

Администрация поселка разъяснила, что в районе проводится изучение недр. «АО „ГЕОТЕК“ завершает сейсморазведочные работы в районе Салыма. Небольшие толчки, которые могли ощущаться, безопасны и связаны с прохождением упругих волн в грунте», — сообщили власти на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

По информации властей, используемая технология не разрушает структуру почвы и не наносит вреда окружающей среде, зданиям или другим объектам. Ожидается, что работы завершат в течение 10 дней, после чего геологи начнут демонтаж оборудования.

Ранее URA.RU писало, что владелец нефтяных компаний в ХМАО получила два участка недр для геологического изучения. Тимур Кельгенбаев из Ханты-Мансийска в 2024 году учредил сразу несколько нефтяных предприятий.

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Жителей Салыма Нефтеюганского района ХМАО потревожили подземные толчки. Об этом написало сообщество «Подслушано в Салыме» социальной сети «ВКонтакте». «Информация о толчках, которые ощущают салымчане. Не пугайтесь: толчки, которые ощущаются, безопасны и связаны с проведением сейсморазведочных работ», — говорится в одной из публикаций сообщества. Администрация поселка разъяснила, что в районе проводится изучение недр. «АО „ГЕОТЕК“ завершает сейсморазведочные работы в районе Салыма. Небольшие толчки, которые могли ощущаться, безопасны и связаны с прохождением упругих волн в грунте», — сообщили власти на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». По информации властей, используемая технология не разрушает структуру почвы и не наносит вреда окружающей среде, зданиям или другим объектам. Ожидается, что работы завершат в течение 10 дней, после чего геологи начнут демонтаж оборудования. Ранее URA.RU писало, что владелец нефтяных компаний в ХМАО получила два участка недр для геологического изучения. Тимур Кельгенбаев из Ханты-Мансийска в 2024 году учредил сразу несколько нефтяных предприятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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