Жителей ХМАО напугали подземные толчки

Жителей Салыма Нефтеюганского района ХМАО потревожили подземные толчки. Об этом написало сообщество «Подслушано в Салыме» социальной сети «ВКонтакте».
«Информация о толчках, которые ощущают салымчане. Не пугайтесь: толчки, которые ощущаются, безопасны и связаны с проведением сейсморазведочных работ», — говорится в одной из публикаций сообщества.
Администрация поселка разъяснила, что в районе проводится изучение недр. «АО „ГЕОТЕК“ завершает сейсморазведочные работы в районе Салыма. Небольшие толчки, которые могли ощущаться, безопасны и связаны с прохождением упругих волн в грунте», — сообщили власти на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
По информации властей, используемая технология не разрушает структуру почвы и не наносит вреда окружающей среде, зданиям или другим объектам. Ожидается, что работы завершат в течение 10 дней, после чего геологи начнут демонтаж оборудования.
Ранее URA.RU писало, что владелец нефтяных компаний в ХМАО получила два участка недр для геологического изучения. Тимур Кельгенбаев из Ханты-Мансийска в 2024 году учредил сразу несколько нефтяных предприятий.
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