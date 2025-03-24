В России перепишут список социально значимых товаров

В Госдуме выдвинули предложение актуализировать перечень социально значимых товаров, исключив из него продукцию, которая в настоящее время относится к категории премиальных. Среди таких товаров: мясные продукты на кости, такие как ребрышки, а также круассаны и другие изделия. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Лисовский.
«Власти могут пересмотреть список социально значимых товаров. <...> Cписок социально значимых товаров уже неактуален в том виде, в котором его принимали изначально. Сейчас многие продукты представлены большим количеством совершенно разных наименований», — заявил Лисовский после совещания с чиновникам Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Его слова передает «Известия».
В перечень входят 24 наименования базовых продуктов: несколько видов мяса, молоко, хлеб, овощи, фрукты и некоторые другие. Власти могут регулировать цены на них в случае, если в конкретном регионе они будут дорожать на и более 10% в течение 60 дней. Чиновники крайне неохотно прибегают к этому механизму. Депутат Лисовский отметил, что при формировании первого списка более 15 лет назад правительство опиралось на опыт и законодательные практики СССР, когда в стране преобладал дефицит товаров и производство было ограничено одним видом для каждого наименования Сейчас же экономическая ситуация в стране изменилась.
Утверждается, что исключение из перечня мяса на кости, круассанов и некоторых других продуктов позволит производителям более эффективно стабилизировать цены на основные виды товаров за счет возможности корректировки цен на более дорогие продукты. Производители мяса подчеркивают, что текущий перечень, принятый в 2010 году, устарел и требует обновления.
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