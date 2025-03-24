Ефремов поклялся отказаться от алкоголя и вождения

Российский актер Михаил Ефремов в ходе судебного заседания выразил свое раскаяние в связи с ДТП, произошедшим ранее, и заверил, что больше не будет водить автомобиль. Об этом сообщили журналисты из зала суда.
«Российский актер Михаил Ефремов раскаялся в зале суда и пообещал больше не садиться за руль... Артист отметил, что думал о случившемся ДТП каждый день», — пишет NEWS.ru со ссылкой на своего корреспондента.
Ефремов также выразил желание вернуться к своей профессиональной деятельности. Актер отметил, что в период отбывания наказания в колонии он принимал участие в создании нескольких кинолент и в организации концертов.
Артист также упомянул о своих проблемах со здоровьем. Он сообщил о наличии у него хронической обструктивной болезни легких, развившейся после перенесенного коронавируса.
В 2020 году в Москве произошла автомобильная катастрофа с участием известного актера Михаила Ефремова, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Это ДТП привело к смерти одного человека. В результате судебного разбирательства Ефремов был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, и осужден к 7,5 года лишения свободы.
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