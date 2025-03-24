В Перми откроется выставка трофейной техники с СВО

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Захваченную военную технику каждый год показывают жителям России (архивное фото)
Захваченную военную технику каждый год показывают жителям России (архивное фото) Фото:

Выставка трофейной техники со спецоперации откроется в Перми в мае. Мероприятие запланировано в рамках празднования годовщины победы в Великой Отечественной войне, сообщила министр культуры Пермского края Алла Платонова.

«В рамках 80-летия Победы запланировано участие региона в федеральных акциях. Также будут и наши самостоятельные флагманские мероприятия. В частности, в мае в Перми пройдет выставка трофейной техники, в Пермь приедет „Поезд Победы“, в июне на эспланаде пройдет фестиваль духовых оркестров», — анонсировала Платонова, выступая на краевом форуме работников культуры. Кроме этого, по словам министра, в Перми пройдет Всероссийский Форум городов трудовой доблести.

Весной 2024 года трофейную технику с фронтов СВО в Пермь привозили на агитационном поезде «Сила в правде». Этот проект реализовало Министерство обороны РФ. 

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Выставка трофейной техники со спецоперации откроется в Перми в мае. Мероприятие запланировано в рамках празднования годовщины победы в Великой Отечественной войне, сообщила министр культуры Пермского края Алла Платонова. «В рамках 80-летия Победы запланировано участие региона в федеральных акциях. Также будут и наши самостоятельные флагманские мероприятия. В частности, в мае в Перми пройдет выставка трофейной техники, в Пермь приедет „Поезд Победы“, в июне на эспланаде пройдет фестиваль духовых оркестров», — анонсировала Платонова, выступая на краевом форуме работников культуры. Кроме этого, по словам министра, в Перми пройдет Всероссийский Форум городов трудовой доблести. Весной 2024 года трофейную технику с фронтов СВО в Пермь привозили на агитационном поезде «Сила в правде». Этот проект реализовало Министерство обороны РФ. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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