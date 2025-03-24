В Перми откроется выставка трофейной техники с СВО

Выставка трофейной техники со спецоперации откроется в Перми в мае. Мероприятие запланировано в рамках празднования годовщины победы в Великой Отечественной войне, сообщила министр культуры Пермского края Алла Платонова.
«В рамках 80-летия Победы запланировано участие региона в федеральных акциях. Также будут и наши самостоятельные флагманские мероприятия. В частности, в мае в Перми пройдет выставка трофейной техники, в Пермь приедет „Поезд Победы“, в июне на эспланаде пройдет фестиваль духовых оркестров», — анонсировала Платонова, выступая на краевом форуме работников культуры. Кроме этого, по словам министра, в Перми пройдет Всероссийский Форум городов трудовой доблести.
Весной 2024 года трофейную технику с фронтов СВО в Пермь привозили на агитационном поезде «Сила в правде». Этот проект реализовало Министерство обороны РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!